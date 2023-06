Desde Tamaulipas, AMLO fustiga el antiguo sistema de seguridad social

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- En su gira de trabajo para supervisar el Plan IMSS Bienestar, en Tampico, el presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó el antiguo esquema de seguridad social del país, en el que los funcionarios sustraían los recursos que deberían ser empleados para atención a la población.

En presencia de las autoridades de salud a niveles estatal y federal, dijo que al gobierno de la Cuarta Transformación le ha costado un trabajo excesivo recomponer un sistema “que se echó a perder”, a causa de la corrupción.

“Imagínense, compraba el gobierno a 10 distribuidoras 100 mil millones de pesos en medicinas, ni siquiera laboratorios, sino 10 distribuidoras, 100 mil millones. Tenían el control de la compraventa de los medicamentos, todo un negocio, y no se permitía que se pudieran comprar los medicamentos en el extranjero.

“Ahora ya no. Nos costó trabajo, modificamos las leyes, enfrentamos una campaña fuertísima en contra acusándonos que no había abasto, que no tenían los niños con cáncer medicamentos, muy fuerte, porque estaban detrás estos intereses”, dijo, junto al gobernador Américo Villarreal Anaya.

Señaló, por ejemplo, que la reconfiguración de las compras de medicina le ahorrará al estado mexicano hasta 50 mil millones de pesos en el presente año, pues se ha mejorado la infraestructura hospitalaria, y se ha buscado reponer la falta de médicos generales y especialistas.

En su visita a este municipio ubicado en el extremo sur del estado, en el ahora llamado Hospital General Dr. Carlos Canseco, López Obrador dijo que los tamaulipecos contarán con un sistema de salud “de primera”, pues ya se cuenta con el presupuesto suficiente para cumplir la meta.

“Tenemos el presupuesto, ¿por qué tenemos el presupuesto? No crean que estoy presumiendo, es que era mucho lo que se robaban. Siempre sostuve que el principal problema de México era la corrupción y, la verdad, le atinamos, hasta nos quedamos cortos. Porque eso lo decíamos en todas las plazas, que nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes”.

“Cuando andábamos en campaña decía yo: ‘¿Quieren que les dé a conocer el plan, en lo que tardo parado en un solo pie, yo que no hablo de corrido? Y hacía yo así. Acabar, desterrar la corrupción, ese es el plan. Y nos funcionó, porque era muchísimo el dinero que se robaban en todo, en salud, en educación, en comunicaciones”, dijo el mandatario federal.

En el evento se mencionó que actualmente de los 3.5 millones habitantes de Tamaulipas, 1.5 millones, que no cuentan con seguridad social, reciben el beneficio del Seguro IMSS Bienestar.

A los trabajadores de Salud de la entidad les dijo que no solo mantendrán su nivel de ingreso y prestaciones, sino que se les basificará en su totalidad. De igual manera, como lo ha hecho cada vez que visita el estado, López Obrador felicitó a los tamaulipecos por contar con un gobernador honesto como el morenista que se diferencia de los anteriores, que eran malos y corruptos.