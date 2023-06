“Es justo que México tenga su primera presidenta”, dice Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es justo que México tenga su primera presidenta”, afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el contexto de América Latina donde Dilma Rousseff ya ocupó el cargo en Brasil y Michelle Bachelet, en Chile.

Luego de participar en el foro “Diálogo: Mujeres de América por los Derechos y el Bienestar”, la prensa le cuestionó sobre la posibilidad de que, en el 2024, por primera vez en su historia, México vea que un presidente entregue la banda presidencial a una mujer. La morenista respondió: “Yo creo que va a ser así”.

Según la aspirante presidencial, el movimiento de la Cuarta Transformación “es feminista” y explicó la razón: “Porque en la lucha por los grandes derechos, el derecho del pueblo de México a la educación, a la salud, el acabar con la corrupción, erradicar los privilegios en los gobiernos y hacer una sociedad más justa, pasa también por los grandes derechos de las mujeres”.

En su participación en el foro, junto a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y la moderadora Pepa Bueno, directora de El País, Sheinbaum Pardo destacó que en la historia de América Latina solo 13 mujeres han sido presidentas y, en todo el mundo, solo 7% han ocupado el máximo cargo de un país.

Luego, subrayó que una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2022, arroja que 67% considera que una mujer puede ser presidente de México, mientras que otras encuestas señalan que 50% dicen que “no importa si es hombre o mujer siempre y cuando sea un buen presidente”.

“Francia no estás sola”

En su exposición inicial, la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, habló sobre los ataques que en América Latina reciben las mujeres progresistas dedicadas a la política y que combaten el patriarcado:

“No es casualidad que muchos medios de comunicación atacan, nos atacan con visceralidad, no es casualidad que nuestros relatos sean caricaturizados, no es casualidad que nuestros logros sean minimizados. No competimos entonces en igualdad de condiciones en el ámbito político, nos exigen más a las mujeres, nos cuestionan más y se nos teme más también, sobre todo si queremos llevar a cabo esas transformaciones profundas que nuestras sociedades necesitan”.

Y habló de su propia experiencia: “Los ataques hacia mí no son solo por lo que propongo, también son por lo que represento. Me cuestionan por como me visto, como me siento, como me expreso, como hablo, como me comporto en términos de no ser una mujer –y así me lo han dicho– “bien puesta en mi lugar”. En el fondo, cuando yo veo este foco de ataques y agresiones racistas, clasistas, lo que se está haciendo es una profunda crítica a la interseccionalidad de raza, clase y género que me atraviesa, porque nuestra presencia hace y exacerba prácticas y discursos discriminatorios que son evidentes, que saltan a la cara y exigen acción”.

Al término de su exposición, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció su solidaridad:

“Decirte Francia, desde aquí, desde la Ciudad de México y estoy segura desde todo México, que no estás sola, que estamos contigo en toda esta ofensiva que han hecho contra ti. Eres un ejemplo en tu lucha, un ejemplo como mujer y realmente están ocurriendo cambios muy importantes en Colombia con muchísimos protagonistas, hombres y mujeres de este cambio, y tú eres ejemplo de ese cambio. Así que, desde aquí, no estás sola, Francia”.

La declaración arrancó aplausos del público reunido en el auditorio del Museo Nacional de Antropología.