Quince días de terror. Así fue el secuestro de una madre con su bebé

Ciudad de México (apro). – Ivette Saldívar narró en un video que fue secuestrada junto con su hija por “el crimen organizado” en Reynosa, Tamaulipas.

En el video –que lleva más de 6 millones de reproducciones en Tik Tok— Saldívar contó que el 11 de marzo de 2013 fue privada de su libertad junto con su hija de 3 meses de edad, luego de que camionetas blindadas le interceptaron el paso en su unidad habitacional.

Contó que la retuvieron de dos a tres días en una de esas camionetas y “pasamos por brechas, balaceras y enfrentamientos”. Luego, los integrantes del grupo del crimen organizado –que no identifica por su nombre-- la tuvieron retenida en una casa de seguridad durante 15 días, en los cuales compartió espacio con otras personas de diferentes edades –“incluso había niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad”--, quienes una a una iban desapareciendo.

Dijo que siempre estuvo en comunicación con su madre. Afirmó que sus secuestradores la trataron de la mejor manera posible. Le aseguraron que sólo seguían órdenes de sus superiores.

Relató que en ese tiempo su bebé enfermó y sus captores la llevaron al Hospital Materno Infantil de Emergencias. En el nosocomio buscó la ayuda de una enfermera, pero se la negó, aunque le prometió que todo saldría bien. Pensó en dejar ahí a su hija, pero prefirió regresar con ella donde estaban sus secuestradores y resistir hasta el último día.

“Recuerdo el miedo que sentía cuando dormía en esas camionetas (…) Recuerdo el miedo y la impotencia cuando se deshacían de las demás personas que estaban ahí conmigo. Y pensaba: ‘cuándo me va a tocar a mi o qué irán a hacer con mi hija’”, dijo.

Comentó que en ese entonces ella tenía sólo 18 años, por lo que se dijo agradecida por tener la oportunidad de contar la historia diez años después.

“Siempre he sido una persona totalmente transparente con la gente que me rodea, mi hija y yo somos un milagro. Dios es grande, Dios escucha cuando pides con fe. Perdono a todas las personas que participaron en esto. Me libero de cualquier carga que en ese tiempo dolía; perdono de corazón porque sé bien que Dios hace justicia”, señaló en su publicación, en la que no detalló cómo fue liberada.