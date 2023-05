Semefo entrega cuerpo equivocado a familia de joven desaparecido en Baja California

TECATE, BC (apro).- El Servicio Médico Forense (Semefo) de Tecate entregó un cuerpo equivocado en lugar de un joven desaparecido desde hace casi 3 años, pero la familia alcanzó a darse cuenta antes de realizar el funeral.

Integrantes del Colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos Tecate, en el estado de Baja California, denunció la negligencia en el caso Edgar Jovani Ávila Moreno, de 29 años de edad y quien desapareció en Villas del Campo, el 3 de julio de 2020.

El joven salió de su casa y no volvieron a saber de él, según fue reportado en su momento.

Angelita Almeraz, presidenta del colectivo citado y en acompañamiento a la familia, refirió en una transmisión en vivo, que hace dos semanas recibió una llamada Teresita Moreno -hermana de Edgar- de que supuestamente había dado positiva la prueba genética a favor del joven, por lo que realizó todos los trámites para exhumar el cuerpo que ya se encontraba en la fosa común.

La exhumación fue hecha el viernes 26 de mayo, a las 10:00 horas, y le dieron número de folio, pero al sacar la bolsa en este procedimiento, la hermana se dio cuenta que estaba equivocado.

“Se da cuenta que en la bolsa estaba un femenino. No era su hermano, por la persona que ella iba”, mencionó Almeraz.

Los trabajadores del Semefo intentaron explicar que entonces era “el 1147, el número consecutivo”, por lo que entregaron un segundo cuerpo.

“Y (Teresita) se lleva a la funeraria el otro cuerpo. No se queda tranquila. Se va a la funeraria, antes del velorio, y se da cuenta que tampoco es su hermano. El estado del cuerpo, todo lo señalado, no marca a lo que está en el expediente de su hermano”, acusó la buscadora.

La presidenta del colectivo agregó, ante los medios de comunicación que recibieron la denuncia, que en este último mes llevan 4 casos de negligencia en el Semefo.

Por lo anterior, hacen responsable a César Raúl González Vaca, director estatal del Semefo; a la subjefa del Servicio Médico Forense de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, Mercedes Quiroz Prado; y el médico legista responsable.

“Quien tomó la muestra de ADN porque sabemos que quienes toman la muestra de los cuerpos son los médicos legistas del Semefo. Se llama José Julián Rosas Navarro. Él fue el encargado de tomar la muestra (y) mandarla a Servicios Periciales”, apuntó.

Angelita Almeraz agregó que con esta situación también se dieron cuenta que el primer cuerpo, de mujer y con el número de folio 1146, no cuenta con muestra de ADN, además de que hay un tercer cuerpo con el mismo número.

“Duplicando también folios en fosa común. Vienen en camino tres cuerpos del panteón para volverle a tomar muestras”, mencionó, además de referir que también fue levantada la queja por personal de Derechos Humanos.

Exigen saber dónde está el cuerpo de Edgar

La afectada, Teresita Moreno, recordó que su hermano Edgar desapareció junto con su pareja, Yadira Lizzeth. También que las autoridades ya habían realizado dos comparativas de ADN.

Sobre el caso, detalló que el viernes 26 de mayo iban a realizar el velorio, pero la familia tenía dudas por la forma en que les habían entregado el cuerpo.

“Me fui a la funeraria y me dieron permiso de revisarlo, antes de prepararlo y, ahí, me percato que no es el cuerpo de mi hermano… lo único en que pensaba era mi mamá, la reacción de cómo lo iba a tomar”, expresó.

Teresita compartió que posteriormente alertó al colectivo para recibir apoyo, además de denunciar la situación ante Derechos Humanos.

“Exigimos, primero, que me den una respuesta sobre dónde está realmente el cuerpo de mi hermano. No queremos esperarnos seis meses más, ya me esperé tres años. No están haciendo su trabajo, no les interesa que realmente te lleves el cuerpo que es tuyo”, criticó.

De acuerdo a los datos, el cuerpo de Édgar aún seguiría perdido en la fosa común.

La familia refirió que, entre los gastos de exhumación y trámites de funeraria, han invertido alrededor de 90 mil pesos; posteriormente el colectivo y los familiares se manifestaron en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas de Baja California.