Joven Ayline Rubí reaparece en video y desmiente secuestro tras subir a una patrulla en la GAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de 20 días de que su familia no sabía de su paradero, la joven Ayline Rubí Jiménez Huerta, de 17 años, subió a sus redes sociales un video en el que asegura que está bien, que no fue secuestrada y que su ausencia fue voluntaria.

“Estoy bien, no estoy privada de mi Libertad… Yo misma tomé la decisión de salirme de mi casa, aquí no hay terceras personas. El motivo fue porque mi mamá y mi hermana me pegaron… Yo no tengo las enfermedades que mi mamá anuncia en Facebook ni tomo medicamentos controlados como ella lo anuncia. Ella es una mala madre”, dice la joven en el video difundido ayer por la noche.