Jóvenes viajan sin permiso en cabina del Metro; dan "mordida" a policía para evitar arresto (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) . – Cinco adolescentes que viajaron sin autorización en la cabina trasera del Metro evitaron ser arrestados después de que presuntamente sobornaran a un policía.

El hecho está registrado en un video que se viralizó en la plataforma china TikTok. La supuesta “mordida” ya está siendo investigada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa, la SSC informó que el hecho ocurrió el jueves 3 de mayo en la estación Niños Héroes de la Línea 3 del Metro, donde cinco jóvenes fueron sorprendidos por un oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asignado a la vigilancia de esa estación, dentro de la cabina, por lo que les indicó que salieran.

Posteriormente, el agente les comentó la falta cometida, razón por la cual debían ser presentados ante el Juez Cívico, quien determinaría la sanción correspondiente.

“Debido a los hechos observados en el video, donde supuestamente las personas ofrecieron dinero al oficial para evitar su traslado, la Dirección de Evaluación y Supervisión Corporativa de la PBI y la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC iniciaron las carpetas de investigación correspondientes para identificar al uniformado y que rinda su declaración”, destacó la dependencia.

“¿Por qué vienen en la cabina?”, preguntó el policía que descubrió a los jóvenes. “Ah no, nos quisimos subir y ya”, respondió uno de ellos. “Pásenle para acá, se van a ir al juzgado cívico. Les explico rápidamente, se van al juzgado público. Cada uno va a pagar una multa de mil 850 pesos o de 22 a 25 horas de arresto”, les explicó el uniformado.

“Tírenos paro, polí”, dijo otro joven y el policía preguntó: “¿Y cómo te voy a hacer paro?”.

Unos jóvenes hablaban mientras otro grababa el video. En las imágenes se ve a uno de ellos mientras hurga en su billetera.

“Ya nos agarró la ley, Valió, otra mordida. No me quiero ir a la cárcel. Me va a regañar mi mamá”, dicen los jóvenes mientras ocurre el presunto soborno: “Les completamos una mano. Imagínate son 500 pesos. Dándole el mordisco. No lo vuelvas a hacer wey”.

Afuera de la estación dicen: “Ya nos expulsaron del metro, ahora a caminar”.

La escena se puede ver en la parte dos; la primera parte fue eliminada por la plataforma, dice la cuenta olin_gotay.

En la tercera parte, los jóvenes se jactaron de su acción y revelaron que no es la primera vez que dan dinero para salvarse de ser arrestados por cometer algún ilícito que ellos hacen por divertirse.

“Perdimos dinero cómo siempre. Nos robó la autoridad. Nos acaban de robar aquí en Niños Héroes. Gracias a Dios perdimos dinero, no la vida.”, dijeron los jóvenes.

En su publicación, el joven se jactó de que ya habían salido hasta en las noticias.

En su tarjeta informativa, la SSC aseguró que no se tolerarán actos fuera del marco normativo y, en todos los casos, habrá cero tolerancias, “por ello se realizan acciones para combatir la corrupción, depurar los cuerpos policiales y sancionar de manera interna y en coordinación con las autoridades ministeriales a los malos elementos”.