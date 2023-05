CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México ya tiene las pruebas de que cargamentos con fentanilo llegan de China a México y el caso es un barco que salió de Qingdao, pasó por Corea del Sur y llegó a Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una carta a su homólogo Xi Jinping, una vez que se tengan los resultados de todos los análisis a la sustancia.

El secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, envió también un mensaje a los gobiernos de los países implicados, dado que resultados de análisis indican que “el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas”, aunque el presidente aclaró que el contenedor no se abrió en Corea del Sur.

Ese contenedor se cargó en Qingdao, China, no sabemos cómo lo trasladaron a Busan, Corea del Sur y ahí se embarcó a Lázaro Cárdenas. Es uno de los procedimientos que utiliza la delincuencia para tratar de enmascarar de dónde o por dónde vienen los contenedores. Le vamos a pedir a esos gobiernos que nos ayuden para aclarar cómo es que salió, de dónde y etcétera”, indicó.

El presidente afirmó que “se hizo todo el análisis del laboratorio y muy respetuosamente vamos a enviar esta información con la misma solicitud de que nos ayuden a informarnos cuando salgan estos químicos y si es posible que ellos impidan que estos químicos salgan de sus puertos, que solo se permita que salgan sustancias o fentanilo utilizado para fines médicos, que no es el caso que se detectó”.

El almirante detalló que este cargamento llegó en estos días y “trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, cada bulto aproximadamente de 34, 35 kilos, son unas bolitas. Hubo una cierta duda, los perros marcaron algo y nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad dedicado a detectar sustancias ilícitas, igualmente el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio de Cofepris. Nos pusimos de acuerdo los tres, esto se lleva su tiempo poque hay que hacer un análisis muy profundo porque es algo muy serio”.

Este jueves elementos de la Aduana, de la Marina y de Cofepris viajaron al sitio para hacer de nuevo análisis del cargamento que generó sospecha en un inicio y fue cuando el resultado dio que sí hay contaminación con fentanilo y metanfetaminas; el análisis continúa por lo complicado del procedimiento.

En la carta, expuso el presidente, “de manera muy respetuosa, reiterando la solicitud de que nos ayuden con la información porque esto nos permitiría tener más control y evitar que los politiqueros de los partidos que buscan en Estados Unidos ser candidatos y diputados o senadores o tener cargos no tengan elementos que se vayan a otro lado, pero que no estén utilizando este asunto y además que no engañen porque son muy mentirosos”

En las últimas descalificaciones incluyó a los medios de información de Estados Unidos a quienes llamó “mentirosos porque han hecho creer a mucha gente, a millones de estadounidenses que los migrantes llevan fentanilo a Estados Unidos, “cuando el migrante va a buscarse la vida, va a trabajar, ¿que no Estados Unidos se fundó con migrantes? ¿Quiénes en Estados Unidos no son migrantes? y ¿Qué, cuando llegaron llevaban droga? ¿No iban a trabajar? ¿No iban a contribuir a que se convirtiera Estados Unidos en una gran nación?”.