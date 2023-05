Senador morenista pide a Delfina Gómez "reconsiderar" ir a segundo debate con Alejandra del Moral

TOLUCA, Mex. (proceso.com.mx).-El diputado de Morena Faustino de la Cruz, lanzó al equipo de campaña de la candidata de Morena Delfina Gómez, la propuesta de "reconsiderar" la utilidad de asistir al segundo debate organizado por el Instituto Electoral del Edomex (IEEM), ya que se sabe, dijo, que "si asiste la van a atacar, si no asiste también y es más importante el encuentro directo con los ciudadanos", además de que sigue encabezando las encuestas, señaló.

El legislador puso en escena por primera vez la posibilidad de que la candidata morenista no asista al segundo debate, pues ninguna candidata está obligada por ley a hacerlo.

El debate programado para el próximo 18 de mayo es importante para Morena y su candidata "sin embargo, se debe de valorar su asistencia, debido a que es necesario que acuda a los 125 municipios, ya que solo así los mexiquenses podrán reunirse con ella y conocer sus propuestas", aseguró el legislador, quien es cercano a algunos integrantes claves del equipo de campaña.

A escasos 26 días de que se lleve a cabo la jornada electoral del próximo 4 de junio, la candidata de coalición Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, ha visitado la mitad de los municipios mexiquenses " por lo que es necesario que ella continúe su recorrido sin distracciones por el Estado de México", afirmó el legislador que es integrante de la Comisión Legislativa Electoral y de Desarrollo Democrático.

El legislador, quien se destacó por sostener una de las posiciones más críticas contra el gobierno de Alfredo del Mazo en temas de corrupción en las instituciones de Edomex, aseguró que Delfina no tiene miedo a debatir, "tal como quedó demostrado en el primer debate, donde indudablemente fue la ganadora ya que presentó propuestas reales a los problemas en los que han sumido los gobernadores priistas al Edomex y no se “engancho” en las provocaciones de la candidata del PRI.

Aseguró que incluso las encuestas que se dieron a conocer luego del debate muestran que “la candidata de Morena ocupa el primer lugar en las preferencias electorales, donde aventaja con 14% y hasta 20% a su rival”.

Por lo anterior, Faustino de la Cruz invitó a Gómez Álvarez y su equipo de campaña a que realicen un análisis sobre si lo más importante es acudir a los municipios o ir al debate.

“En este momento el tiempo va en contra del movimiento, por lo que se deben de aprovechar las 24 horas del día para que el mensaje de la transformación llegue a todos los rincones del Estado”, dijo.

Sobre los posibles ataques que pudiera realizar la candidata del PRI, Alejandra del Moral, en el probable caso de que la maestra Delfina no acudiera al Segundo Debate, destacó que forman parte de la “guerra sucia” que la derecha clasista inició en contra de la Cuarta Transformación.

"Sabemos que sí acude van atacar y sí no acude también lo van hacer, porque no tienen argumentos sólidos para convencer a los electores. Los mexiquenses le han dado la espalda al PRI y a sus aliados, ya que están cansados de años y años de promesas incumplidas. Por ello no han levantado en las encuestas”, enfatizó.

Manifestó que la coalición PAN-PRD-NA, se ve pérdida, por ello intenta por todos los medios remontar e incluso tienen que recurrir a personajes como la diputada del PAN, Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, para que acudan a respaldarla, tal como ocurrió en un evento en Naucalpan.

No obstante, dijo, “los mexiquenses ya no creen que van a mejorar la seguridad, si por falta de visión y estrategia el Estado de México ocupa el primer lugar en diversos delitos; no creen que van a mejorar las vialidades si no fueron capaces de construir una línea del metro; o de mejorar la salud si hay 9 hospitales inconclusos, por solo citar algunos ejemplos”, dijo.

Mencionó que por ello, 8 de cado 10 mexiquenses está dispuesto acudir a las urnas para votar por el cambio en el Estado de México. “El PRI ya se va”, finalizó.