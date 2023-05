AMLO propone al gobernador de Texas que envíe una ley para que no vendan armas en supermercados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante el anuncio del gobernador de Texas, Greg Abbott, de desplegar una unidad de la guardia nacional con helicópteros para perseguir a personas migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que son medidas que lo degradan moralmente, “que mejor” envíe una iniciativa para que “ya no se vendan armas en los supermercados” en Estados Unidos.

Indicó que entre esas declaraciones y decisiones, “ahora me entero que el gobernador de Florida, imagínense, Florida llena de migrantes, ahora está tomando medidas represivas, inhumanas en contra de los migrantes porque quiere ser candidato, ¿qué no puede hacer otra propuesta para convencer a la gente?”. Y cuestionó que sus campañas se centren en valerse “del dolor del pueblo”.

“Eso es inmoral, eso es politiquería” e indicó que el envío de helicópteros en su territorio lo pueden hacer “pero este lado de la frontera no”.

En el caso de ambos políticos el presidente mexicano apuntó: “Que mejor haga una propuesta el gobernador y legisladores para que ya no se vendan armas en los supermercados, armas de alto poder. Esa es una buena iniciativa para que ya no haya estos lamentables asesinatos, estos tiroteos, constantemente, ¿por qué no se meten a eso? Y que dejen de recibir dinero para campañas de la industria bélica”.

El mandatario mexicano fue enfático al asegurar que ante hechos como tiroteos en Estados Unidos, “no dicen ni pío porque (los fabricantes de armas) les dan dinero para sus campañas y luego quieren actuar como empleados de ellos, no como representantes del pueblo”.

López Obrador también criticó que “en una ocasión dice una cosa, luego otra. Primero echaron a andar un programa para revisar los frenos de los camiones y se hizo todo un embotellamiento en la frontera que afectó el comercio. Luego, de manera inhumana, vulgar y vil empezaron a llevar a migrantes a Nueva York, en el frío, a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos (Kamala Harris), esto lo hicieron los republicanos”.