Anaya defiende INAI y recuerda dichos de AMLO para obtener información sobre expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, llamó hoy a defender el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), ante el intento de desaparición.

Desde el extranjero, el panista se remitió a una expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador en la que dijo “sería mejor que no existiera”, para luego realizar diversas consideraciones al respecto, entre estas, que al mandatario “le preocupa que nos enteremos de la corrupción de su gobierno”.

En su video mensaje de los lunes, Anaya Cortés hizo un repaso por investigaciones periodísticas que en el pasado se basaron en solicitudes de información que el INAI instruyó abrir, en específico de “la Casa Banca de Peña Nieto”, “la Estafa Maestra” y las condonaciones fiscales a grandes contribuyentes.

Inclusive, se refirió al libro de 2018 publicado por el presidente López Obrador en el que acredita que el monto de las pensiones para los expresidentes fueron conseguidas a través del derecho de acceso. Luego, contrasta:

“Lo que no se vale --porque eso es ser tramposo, es jugar chueco—es que ahora que López Obrador ya no quiere que se sepa lo que él hace con nuestros impuestos. O sea, que antes estaba muy bien que existiera el INAI y que el pueblo supiera en que se gastaba el dinero de los impuestos y ahora, que él está en el poder, lo quiere desaparecer”.

En su alocución, el político panista consideró que el presidente ve como un estorbo la transparencia porque tiene cosas que ocultar.

“Si todo van tan bien en su gobierno, como presume todas las mañanas, si tanto alega que ya no hay corrupción ¿por qué no quiere que podamos pedir información? No será más bien que le preocupa que nos enteremos de la corrupción en su gobierno”.