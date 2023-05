Corte arranca discusión de primera parte del Plan B electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–En el inicio del debate sobre la propuesta de invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral, la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar impedido al ministro Alberto Pérez Dayán para votar el asunto por falta de imparcialidad.

De manera unánime, los integrantes del Pleno de la SCJN señalaron que no existe impedimento para que el ministro Pérez Dayán, autor del proyecto que prevé declarar inválidas las reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas, vote en el asunto.

Previo a la toma de votos, el ministro Pérez Dayán informó al Pleno que la Presidencia de la República, a través de la Consejería Jurídica, señaló que él no debería conocer de las acciones de inconstitucionalidad tramitadas por la oposición contra la primera parte del Plan B de la reforma electoral debido a que existen diversas quejas administrativas en su contra.

Indicó que esta circunstancia no le impide actuar con imparcialidad y recordó que existen precedentes en los que la Corte ha declarado que los impedimentos no proceden en acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales debido a que se trata de análisis sobre normas generales y no sobre actos específicos de autoridad que pudieran afectar o beneficiar a una persona en particular.