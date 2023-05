Los retrocesos de la 4T en transparencia, “como los de Peña Nieto”, advierte consultoría

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Si se consuma la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyas funciones quedarían a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador retrocedería en opacidad y corrupción a una escala equiparable al sexenio de Enrique Peña Nieto, advierte la AMITAI, consultoría en ética y transparencia organizacional.

En entrevista con Apro, el CEO de la AMITAI, Fernando Sentíes, explica que los cambios que pretende el mandatario “no son por ahorrar dinero. Lo que se está perdiendo es mucho más que dinero. ¿Por qué? Porque se está perdiendo la autonomía del instituto. Es decir, si la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción regresa a la Función Pública, pues es exactamente lo que teníamos con Peña Nieto”.

Aunque la iniciativa ahora está en “la congeladora” y la Cámara de Diputados mandó hasta septiembre la discusión y eventual aprobación de la desaparición de 18 instancias, “por duplicación de funciones o por notoria inoperancia”, entre ellas la Secretaría Ejecutiva del SNA, de fondo está el desdén por la transparencia del actual gobierno y su rechazo a los organismos autónomos.

“López Obrador ganó por el hartazgo de la gente de ver que la corrupción era la misma, sobre todo después de que el PRI regresó en 2012… Es un político con muchísima experiencia y él sabe capitalizar el sentimiento de la población ante la corrupción y la inseguridad, fueron las banderas que él usó como bandera y por eso ganó.

“Pero la verdad es que ha sido una promesa hueca y lo vemos en todos los escándalos de corrupción, todo, todo lo que él se ha convertido en todo lo que criticaba”, denuncia Sentíes.

El también fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPC) asegura que la opacidad para el presidente “es una herramienta para hacerle creer a la gente que vamos muy bien, como él lo dice, pero que los indicadores no nos los muestran ni el de seguridad, ni el de corrupción, ni muchos otros”.

Los datos sobre corrupción en el país son contundentes: México es el país peor evaluado de las 38 economías que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y el segundo peor, detrás de Rusia, entre las 20 naciones más grandes del mundo (G20), según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 2022, presentado en enero pasado por Transparencia Internacional (TI).

La organización recomendó a México, en el caso específico del Sistema Nacional Anticorrupción, que las instituciones y organismos que lo forman deben ser evaluados en términos de su desempeño individual, con un enfoque de resultados y no solo de procesos. También consideró central mantener la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia anticorrupción.

“Uno de los eslabones más débiles de la política anticorrupción en México, y no sólo en el gobierno federal, es la recuperación de activos. Es momento de cumplir la promesa gubernamental de ‘devolverle al pueblo lo robado’”, señaló TI.

“Estamos viendo el mismo nivel de corrupción, pero cuando son allegados al presidente, él los protege, Así de simple. Lo mismo fue con el caso de Gertz Manero, cuando salieron los audios, demostrando que él estaba haciendo uso de influencias en la Suprema Corte de Justicia y de la posición que tenía. Eso es corrupción, todo eso es corrupción, pero son gente cercana a él, y que él necesita para lograr sus propósitos. Y la mayor amenaza que tiene es la transparencia”, recuerda Fernando Sentíes.

Ajustes millonarios

En cuanto a la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del SNA, la cual tiene la función de ser un organismo de apoyo técnico encargado de generar los insumos necesarios para la toma de decisiones dentro del Comité Coordinador, además de ser la instancia responsable de aprobar, diseñar, promover y evaluar la política nacional en la materia, Sentíes advierte:

“El Comité Coordinador no tiene capacidad de ejecutar. Es como el consejo de administración de una empresa, pero que no tiene toda la infraestructura de la empresa. ¿De qué sirve que se reúne el consejo y toma de decisiones si no hay quien las ejecute?”.

El autor del libro, La ética en el combate de la corrupción adelanta que costará hasta dos mil millones de pesos trasladar la estructura burocrática a la SFP, por lo que tampoco se ahorrarán recursos.

“La verdad es que no va a ahorrar. Los dos problemas más grandes de México son precisamente la inseguridad y la corrupción. Ahorrar no es quitar la Secretaría Ejecutiva del SNA, sería como quitar la policía. Eso no es un ahorro, hay que invertir porque no es lo mismo ahorrar en cosas superfluas o en lujos que invertir en lo que realmente se necesita”, concluye.