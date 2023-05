Padre de Octavio Ocaña denuncia amenazas: “No me metí con cualquiera”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Octavio Pérez, padre del actor Octavio Ocaña, quien murió en circunstancias aún no aclaradas en una persecución policiaca en Cuautitlán Izcalli, reveló que sufrió amenazas recientemente, mismas que atribuyó a su lucha por la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo.

Según el padre del actor, las llamadas se han realizado vía telefónica desde Puebla y Guerrero y consideró que podrían provenir de personas relacionada con los policías implicados en el homicidio de su hijo, quien interpretaba a “Benito” en la serie Vecinos.

“Me han hablado a mí por teléfono. Uno de un chip de Puebla y otro creo que de Guerrero. Igual ya sabes. Pero yo también me les pongo. No soy ningún pendejo. La verdad. Ahí me les voy y cuelgan”, expresó.

El padre del actor dijo que cada que recibe una llamada como esa lo notifica a la gente que lo cuida.

“Tengo escoltas, cuatro personas me cuidan. No ando solo, las 24 horas estoy escoltado. Al menos yo. Las amenazas son hacia mí. Porque no me metí con cualquier persona, me metí con una corporación policiaca”, subrayó en entrevista con medios.

Octavio Pérez dijo que las amenazas no le preocupan y que seguirá su lucha hasta que se resuelva el caso de la muerte de su hijo ocurrida el 29 de octubre de 2021.

Tras año y medio de su muerte, el pasado 3 de mayo la defensa de la familia Pérez Ocaña informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) reclasificó como homicidio doloso la muerte del actor.

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitirá una recomendación sobre el caso, lo que facilitará la reparación del daño y dará posibilidad de exigir garantías de no repetición.

Luego de dar a conocer los avances en el caso, el padre Octavio Ocaña también compartió con la prensa la intención de crear dos organizaciones de beneficencia en honor a su hijo. Dijo que aún se encuentran en operaciones, pero ya están registradas ante notaría.