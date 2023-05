Si Delgado quiere evitar rupturas, que haya reglas claras rumbo al 2024: Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canciller Marcelo Ebrard Casaubón insistió hoy en que, si el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, quiere evitar rupturas entre los contendientes a la candidatura del partido para las elecciones presidenciales de 2024, tiene que establecer reglas claras, como él se lo viene pidiendo desde diciembre pasado.

En reacción a una entrevista de Delgado publicada hoy en el diario El Universal, el canciller advirtió que "cuando no hay reglas hay ausencia de reglas, entonces es la ley de la selva".

Desde la semana pasada, Ebrard ha intensificado su llamado a que la dirigencia nacional de Morena dé respuesta a sus cuatro peticiones de diciembre, las cuales plantean que los candidatos renuncien a sus cargos públicos antes de la encuesta, que se organicen debates, que se tomen en cuenta las opiniones de personas no militantes de Morena, y que solo haya una pregunta sencilla en la encuesta.

Respecto a Delgado, quien fuera su brazo derecho en el gobierno capitalino, Ebrard recalcó que "mejor que nos llame a los involucrados y se hace una hojita de cuatro cosas, qué se vale y qué no se vale, y ya".

De gira en Chihuahua, donde se reunió con la gobernadora panista Maru Campos y con empresarios, el canciller abundó: "Ya dijo que lo va a hacer, pero yo pienso que entre más pronto lo haga, mejor".

Preguntado sobre una eventual candidatura externa en caso de no ganar la encuesta, el político reiteró que no está en "ese plan", y que va "muy bien en Morena". "No me voy a ir a otro lado", puntualizó.