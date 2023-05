Así propone AMLO que se logre el "Plan C" tras el revés de la Corte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que para lograr las reformas constitucionales que planea enviar en septiembre de 2024 es necesario aplicar el Plan C, con el que llamó a la población a votar `parejo´, “sí se está en contra del clasismo, el racismo, la corrupción que se piense a la hora de votar que sea no solo para el presidente o la presidenta”.

“Ahí viene el C, no tiene remedio el poder judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa, imagínense, componerle la plana al poder legislativo”, se quejó.

Indicó que “lo primero que se tiene que hacer” es lograr la mayoría calificada en el Legislativo para lograr reformas a la Constitución, “actualmente quienes están por la transformación del país tienen mayoría en diputados y senadores pero no tienen mayoría calificada que implica las dos terceras partes de los votos”.

También expuso el ejemplo: “De 500 diputados son 300 de mayoría y 200 plurinominales, 500, para poder reformar la Constitución se necesita 334 hay que ir por los 334 en la próxima elección”.

En este gobierno, expuso, “se han dedicado a bloquearnos y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción que es el poder judicial”.

Consideró que ese llamado “si se puede alcanzar si hoy fuese la elección, porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación. Hay encuestas donde tenemos aprobación de hasta del 80 por ciento”.

Y de nuevo lanzó el llamado a la población para evitar que den votos a presidencia, pero no a diputados o senadores, porque “si no se fortalece el Congreso, si no se tienen las dos terceras partes pues el presidente queda atado, no han podido como quisieran, atarme de pies y brazos porque no me dejo ni me voy a dejar”.

Expuso que esa es la razón por la que llegan a “estos extremos de corregirle la plana a otro poder, un intervencionismo faccioso”, al referirse a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral.