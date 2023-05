Así reaccionó Sheinbaum ante las protestas frente al Congreso de la CDMX

Ciudad de México (apro).-- Las protestas afuera del Congreso de la Ciudad de México la mañana de este martes 9, durante la discusión de lo que la oposición llamó “la Ley Godoy”, no son en general, sino de “unas cuantas personas del PAN que no quieren la justicia”, minimizó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

En conferencia, aclaró que el debate en el recinto legislativo era sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), no sobre la posibilidad de ratificar como fiscal a Ernestina Godoy, a quien ha calificado varias veces como “la mejor fiscal del país”.

Así reaccionó la mandataria local ante las protestas de decenas de personas que desde temprana hora se apostaron afuera del recinto legislativo de Donceles y Allende, y que obligaron la presencia de decenas de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

“No son protestas en general, es el PAN, así. Son unas cuantas personas del PAN que se están manifestando afuera del Congreso porque la discusión se está planteando”.

Siguió: “Son quienes no quieren la justicia, quienes no están de acuerdo en que haya cero impunidad contra la corrupción. Es un grupo además muy pequeño, no es las grandes manifestaciones”.

La mandataria local añadió que ese grupo “muy pequeño no quiere que se avance en esta discusión y son –yo los catalogo así– un grupo que no quiere transparencia, porque ellos así dicen ¿no?, que nuestro movimiento no quiere transparencia, etcétera, etcétera. No, ellos son los que no quieren transparencia, no quieren justicia, no quieren cero impunidad contra la corrupción. Eso es lo que está manifestándose afuera del Congreso de la Ciudad”.

Sheinbaum Pardo aclaró que la Constitución de la CDMX establece que la persona titular de la FGJCDMX se elige a partir de un consejo que elige el propio Congreso, no a propuesta de la jefa de gobierno.

Luego justificó que el planteamiento de este martes 9 en el Congreso capitalino es que “antes de abrir a muchas más personas que quieran ser fiscal o fiscales –como en el caso de los Derechos Humanos, etcétera o de otros organismos autónomos de la ciudad–, primero que se presente la ratificación o no de la fiscal y luego, si no pues ya que se abra”.

Añadió: “En ese momento está esa votación sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México, ni siquiera se está todavía entrando a la ratificación o no, sino es un tema de procedimiento, que está en todo su derecho el Congreso de hacer”.

Sobre la presencia de decenas de policías alrededor de la sede del Congreso, explicó que fue el presidente de la Mesa Directiva, Fausto Zamorano, diputado del PRI, quien solicitó el apoyo de la SSC.

“Eso es muy común que ocurra también en el Congreso, si va a haber una manifestación, es común que la mesa directiva pida la presencia de la fuerza pública, por supuesto, que no es para reprimir, ni mucho menos, sino es para seguridad del Congreso”.