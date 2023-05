Celebran con “strippers” a trabajadoras del gobierno de Oaxaca (Video)

OAXACA, Oax. (apro).– “Señor (Salomón) Jara, tenga un poquito de dignidad y no ofenda a las mujeres burócratas de esta manera con un show grotesco de strippers”, le recriminó la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández, luego que se hicieron virales los bailes eróticos que presentaron en el festejo del Día de las Madres.

En las redes circularon comentarios irónicos, memes y otros en defensa de este espectáculo que se realizó el lunes 8 de mayo en el bosque El Tequio, al grado que el gobierno del estado salió a deslindarse y precisar que la organización del evento estuvo a cargo del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO).

Con un meme de El Piñero, donde se exhibe al gobernador sin camisa y de fondo las imágenes del show de strippers, el usuario Juguito de odio etiquetó al secretario de administración, Antonino Morales, en el post: “Hay que pensar bien la toma de decisiones, no nada mas es decir si porque si. Tres pesos de sentido común a todo el gabinete del gobierno del estado (sic)”.

Mandrágora preguntó a Antonino Morales: “Que tal el show le gustó? Viva la austeridad”.

Eleazar Feria le dijo: “No nos puede conseguir unas cariñositas para el 15 (Día del Maestro)”.

El desayuno en el que se rifaron varios automóviles y al que “de sorpresa” les llevaron un show de los “cariñositos” y al cantante Yahir, de la Academia, fue presidido por el secretario de Administración, Antonino Morales Toledo, quien aunque se deslindó de la organización, fue el gobierno del estado el que pagó todo el evento.

El propio dirigente de burócratas, Pedro Castillejos Villalobos, alardeó en un video que tenía sorpresas para el Día de la Madre, lo que se tradujo en un espectáculo de strippers.

En su conferencia de los martes, la panista cuestionó al gobernador Salomón Jara Cruz por llevar un show de strippers a las mujeres que trabajan en el gobierno del estado:

“Para celebrar el 10 de mayo, otro que ha de haber nacido en probeta (porque no tienen mamá) mandó a que les hicieran a las mujeres que trabajan en el gobierno un show donde había strippers y toda la cosa. Yo no sé si no se da cuenta que es una burla, es ofenderlas”.

Y agregó: “Desde mi punto de vista, son personas decentes que tienen hijo y hasta nietos, y que les pongan un stripper para que les estén sacudiendo la cola, no es correcto, es una ofensa. Señor Jara, tenga un poquito de dignidad, no ofenda a las mujeres burócratas de esta manera grotesca”.

Este hecho se suma, dijo, a la abierta protección de Salomón Jara a su colaborador Donato Vargas Jiménez, cuyo caso ya llegó al Senado de la República, sin embargo, “no le han hecho absolutamente nada”.

Cuestionó que el gobernador esté mandando este tipo de mensajes cuando la violencia feminicida sigue en aumento y Oaxaca ocupa los primeros lugares en asesinatos de mujeres, como lo demuestran los 53 feminicidios cometidos en los primeros cinco meses del gobierno del morenista Salomón Jara Cruz.