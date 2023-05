Elba Esther le responde a AMLO: “La campaña no fue contra usted, sino contra Roberto Madrazo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Por segunda vez en menos de una semana, Elba Esther Gordillo refutó las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, rechazó la afirmación del Ejecutivo de haber ayudado con un fraude a Felipe Calderón en la elección del 2006, y sostuvo que la campaña que se hizo en su contra fue dirigida al aspirante presidencial del PRI, Roberto Madrazo.

“¡Una vez más, basta de falsas acusaciones y denostar a mi persona! Las y los maestros de México NO participamos en fraude alguno. La campaña electoral no fue en contra de usted. ABIERTAMENTE fue en contra de Roberto Madrazo”, respondió en una carta la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Desde el pasado 28 de abril, López Obrador ha dirigido acusaciones en contra de Gordillo Morales. En su conferencia de prensa de ese día, al hablar de la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para “recuperar lo público”, la acusó de haber incurrido en corrupción con la designación del exgobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes como director del ISSSTE.

A dicha acusación, la exlíder magisterial respondió: “Lo digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno, como me acusa desde su tribuna. Siempre me he conducido conforme a derecho y respeto a las instituciones de este país y, desde luego, a la investidura Presidencial. Por ello señor presidente: ¡Basta de falsas acusaciones a mi persona!”

En respuesta, el 4 de mayo López Obrador insistió en las acusaciones contra Elba Esther Gordillo.

“Sí es importante aclarar, cuando imponen a Calderón, en pago le da a la maestra, Calderón le entrega en pago el ISSSTE y ella llevaba muy buena relación con Yunes Linares y va Yunes Linares al ISSSTE, y su yerno de la maestra va de subsecretario de Educación Básica, a la SEP. O sea, los compensan porque ella ayudó en el fraude electoral, luego... se pelearon y a partir de ahí sí es lo que ella sostiene, pero la entrada de Yunes tuvo que ver con un pago por el servicio que prestó la maestra en el fraude del 2006?.

Ahora, en una nueva misiva, la maestra chiapaneca precisó que, en 2006, el SNTE, a través del Comité Nacional de Acción Política (CNAP), acordó el rechazo a la candidatura de Roberto Madrazo y apoyar la de Felipe Calderón tanto por la vía sindical como por el Grupo Reformador, integrado por legisladores expulsados del PRI por Madrazo, quien también era dirigente nacional de dicho partido.

“La campaña no se trató de ir en contra de usted, ciudadano presidente, sino, como lo he mencionado públicamente y en reiteradas ocasiones, fue ir contra de su paisano, Roberto Madrazo como candidato del PRI”, manifestó en su carta Elba Esther Gordillo en un párrafo destacado en negritas y subrayado.

Además, le manifestó a López Obrador que jamás lo atacó cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal. “Eso se lo garanticé personalmente en un encuentro que tuvimos en un restaurante de la Ciudad de México y lo cumplí”, aseguró Gordillo en su carta de respuesta al tridente Andrés Manuel López Obrador.

Elba Esther Gordillo aseguró que sí participaron en la elección del 2006, pero con el partido Nueva Alianza, con Roberto Campa como candidato presidencial, y que el festejo del triunfo fue contra el PRI de Madrazo y no contra López Obrador.

En su misiva la exdirigente del SNTE aprovechó para criticar al sindicato, manifestado que hoy es una “vergüenza nacional” por haber perdido la autonomía e independencia.