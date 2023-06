"A mí sí me gusta el poder": Germán Martínez revela su interés por la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Político que no quiere ser presidente es un farsante”, afirmó Germán Martínez, al reconocer por primera vez su interés por ser el titular del Poder Ejecutivo.

Martínez llegó al Senado por Morena y al principio del actual gobierno ocupó la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Sin embargo, después renunció al cargo y a la bancada del partido en el poder y hoy forma parte del Grupo Plural, desde donde se ha convertido en un fuerte crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Político que no quiere ser presidente, senador que no quiere ser presidente, es un farsante, así lo digo con toda claridad, no le crean a esos políticos”, dijo Germán Martínez en el noticiero de Ciro Gómez Leyva.

“A mí sí me gusta el poder, a mí sí me gustaría ser presidente de México”, dijo en Radio Fórmula, aunque reconoció: “pero no tengo un carrito para llegar, no tengo partido político".

En la sesión de la Comisión Permanente del miércoles, Germán Martínez protagonizó una acalorada discusión con el senador petista Alejandro González Yáñez, a quien le gritó desde tribuna: “Y usted arrodillado en Coahuila, eh, agáchese en Coahuila, culimpínese en Coahuila, agáchese, lamebotas, genuflexo, lacayo…”