Por tercer día consecutivo, AMLO descalifica al Centro Prodh

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por tercer día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez al afirmar que aún con su labor conviven con el PAN y en general con la derecha.

Al exponer que en su gobierno no ha cambiado en la postura de garantizar justicia “no sólo en casos dolorosos y emblemáticos como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y en otros casos”, habló del Centro Pro, quienes han acompañado a madres y padres de los normalistas desde que se dieron los hechos, además de dar seguimiento a casos de violaciones de derechos humanos en el país.

“En general, siempre atendemos a familiares de las víctimas; sin embargo, hay en esto —y en casi todo lo que hacemos, porque estamos en un proceso de transformación— opositores. Les hacía yo el cuestionamiento a los de la organización de derechos humanos, del Prodh, que sí, defendiendo derechos humanos, pero conviviendo al mismo tiempo con los gobiernos del PAN, con la derecha”, señaló el presidente.

Dijo que su gobierno -que no de hace 10 años, sino 40 años- “estamos defendiendo los derechos humanos, luchamos por la justicia. Entonces, no aceptamos el que se nos quiera calificar o tachar, o medir con el mismo rasero”.

Insistió que su administración atiende a las familias de las víctimas y se quejó de las críticas que ha recibido su gobierno, por ejemplo, en torno a la militarización.

“El acusar de que estamos militarizando el país, lo que no dijeron cuando de manera ilegal, porque la Constitución no permitía que intervinieran ni la Marina ni la Secretaría de la Defensa en asuntos de seguridad pública, y lo hacían y participaban en operativos de seguridad pública, entonces no decían nada, el país no estaba militarizado”, señaló.

En esta semana el Ejecutivo federal no ha cesado las críticas al Centro Pro, este martes dijo: “Y aunque no les guste a los del Prodh, no hacían mucho los defensores de derechos humanos, porque el Prodh y otras organizaciones desde que nacieron hasta la fecha están muy vinculados a la derecha, al conservadurismo, al PAN; no generalizo, pero la mayoría tiene esa formación. Entonces, vamos a seguir adelante en el caso de Ayotzinapa”.

El martes también declaró sobre el ProDH: “Quisieran que fracasáramos y que al final se demostrara que nosotros protegemos a violadores de derechos humanos”.