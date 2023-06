Síndico de Chilpancingo usa terraza del Ayuntamiento para su boda

CHILPANCINGO. Este viernes, el primer síndico de Chilpancingo, Andrei Yasef Marmolejo Valle ocupó áreas del Ayuntamiento, la terraza de la fachada principal del inmueble, donde sólo accede personal con autorización de la alcaldesa morenista Norma Otilia Hernández Martínez, para su boda civil con Vasthi Adame.

En la fotografía que subió esta mañana el mismo síndico a sus redes sociales se ven con claridad los picos de las torres de la catedral de Santa María de la Asunción, una vista que sólo se logra desde esa terraza.

Entonces, las instalaciones de gobierno las ocupó como una especie de salón de eventos, al parecer, con la anuencia de la alcaldesa, porque para llegar a la terraza, sólo hay tres accesos: la oficina de Hernández Martínez, la sala de juntas y la Secretaría General del Gobierno.

Las fotografías que circulan en redes sociales son claras, y para quienes conocen el inmueble del Ayuntamiento capitalino más, porque no hay dudas de que este espacio del edificio público fue acondicionado para el evento personal del síndico.

Además de mobiliario especial, de esos que son utilizados para fiestas, como las bodas, el lugar fue vestido con flores y velas para generar una ambientación de celebración.

Todos estos elementos también se observan en la misma fotografía que subió el síndico en su perfil de Facebook junto a su esposa con el siguiente mensaje: “No hay que plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla. Ya somos marido y mujer ante las leyes del hombre; hoy (sábado) lo haremos ante la consagración de Dios, te amo, y sé que iniciamos este camino más juntos y unidos que nunca”.

Pero el tema ya era público desde antes de que el síndico subiera su foto, porque un medio local lo publicó.

La noche de hoy sábado el síndico celebra su fiesta de boda en el restaurante Mama Quina, ubicado al sur de la ciudad, confirmó un asistente a la celebración, pero se dio tiempo para contestar algunos mensajes en las redes sociales, donde llueven los reproches para el gobierno de Chilpancingo.

Gracias por los buenos deseos. Y no, no soy ni he sido el único que se casa en el ayuntamiento y mucho menos en la terraza. Pague mis derechos porque es la casa del pueblo. No se equivoquen, no somos lo mismo… viva la #4T”, escribió el síndico en un mensaje y con esto despejó cualquier duda de que su boda civil ocurrió en el inmueble.