AMLO acusa a medios de exagerar sobre la desaparición de normas de salud

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que no sabe si se eliminaron las normas oficiales mexicanas en materia de salud, pero sí dijo que se van a sustituir; explicó que si no se ha informado sobre el tema es porque “lo que no quiero es hacerles el caldo gordo a los corruptos”.

“A veces yo no le doy mucha importancia, aunque dicen mis adversarios ´no le importa atender a las mujeres que lamentablemente padecen de cáncer´, (pero) ya lo dije: no, lo que no quiero es hacerles el caldo gordo a los corruptos”, expuso.

Sin embargo, el mandatario cargó contra los medios de comunicación que han informado sobre la desaparición de las normas en materia de salud porque “son los que difunden, magnifican todo esto de las normas como si ya se van a quedar sin atención las mujeres, que lamentablemente padecen de cáncer de mama”.

También consideró que los periodistas que preguntan sobre el asunto en las mañaneras lo hacen “con la intención de que continúen los comentaristas de radio, televisión con el tema, donde hay intereses, pensando que con eso se van a proteger y voy a dar un paso atrás; no, no tolero la corrupción, es cero corrupción y ofrezco disculpas por actuar de esta manera”.

López Obrador dijo que, pese a las críticas que recibe, no va a cambiar la manera de tratar los temas. “Lo que estoy viendo es que no tienen llenadera, ya robaron mucho, ya dejen de robar”.

El presidente dijo que no se trata sólo de los pacientes con cáncer: “Así decían de los niños, los papás de los niños con cáncer; no, son los intereses, son los zopilotes, los pacientes no, claro que estamos atentos a los pacientes y a todo lo que necesitan apoyo, pero detrás de eso está los que robaban, saqueaban, me he cansado de decirlo y no lo difunden ustedes (en la prensa)”.

Más reclamos

También reprochó que no se hace un análisis sobre quiénes vendían las medicinas a precios muy elevados, quiénes eran las diez empresas que más medicinas vendían al gobierno, con un monto de 100 mil millones de pesos al año.

“Cuáles eran sus relaciones políticas, con qué medios e información estaban vinculados, no han hecho el estudio. No han ido a preguntarle a Roberto Madrazo si tenía algo que ver con la venta de medicamentos”, dijo.

El presidente insistió en que la ciudadanía no tiene nada que temer porque “nosotros actuamos de manera responsable. Vamos hacia una mejor atención médica, es decir de calidad, universal, sin que falten medicamentos, médicos, especialistas. Vamos a seguir protegiendo a todos los enfermos, y en el caso de las normas es un asunto que lo han querido hacer grande los mercaderes de la medicina”.

López Obrador recordó que, cuando fue jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal fue el primero en atender la prevención para el cáncer de mama y también ofreció atención a personas con la enfermedad.

“Compramos equipos, como tráileres, los convertimos en centros de diagnóstico y se iba con los camiones a todas las colonias a hacer mastografías para prevenir porque eso es lo más importante, la prevención. Hicimos como una fundación Fucam, estoy hablando de hace 20 años, ¿dónde estaban estos que supuestamente les preocupa mucho lo del cáncer de mama?”, agregó.