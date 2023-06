Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 12 de junio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que este martes sostendrá una reunión con su gabinete legal y ampliado para solicitar que sus integrantes le informen quiénes buscarán un cargo de elección popular y la fecha en la que dejarán el cargo porque busca consolidar un equipo que se mantenga hasta septiembre de 2024.

-Llamó a los aspirantes de su movimiento a anclarse, no zigzaguear; a la oposición le sugirió unirse entre sus partidos y no les cobrará derechos de autor si usan el método de encuesta para elegir candidato. .

-El mandatario dijo que no sabe si se eliminaron las normas oficiales mexicanas en materia de salud y al mismo tiempo señaló que se van a sustituir, pero si no ha informado es porque “lo que no quiero es hacerles el caldo gordo a los corruptos”..