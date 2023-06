Le niegan a Xóchitl Gálvez el acceso a la mañanera: AMLO "me tuvo miedo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–A la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) Xóchitl Gálvez no se le permitió la entrada a la conferencia matutina en Palacio Nacional, aunque acudía con un amparo en el que indicaba que se le debía conceder el derecho de réplica en el mismo espacio donde se “publicó información inexacta”. Afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador “me tuvo miedo, la verdad”.

#Video | Luego de que no la dejaron entrar a la mañanera para hacer una réplica al presidente, la senadora Xóchitl Gálvez dijo que "como siempre las puertas de Palacio Nacional están cerradas a los ciudadanos, no vengo aquí a reclamar o a montar un show". | Crédito: @dalies10 pic.twitter.com/edhAJJxD6k — Proceso (@proceso) June 12, 2023

Con un letrero donde se leía: “presidente, no le saque” indicó que, de acuerdo al amparo concedido por el juez segundo de distrito en materia civil de la Ciudad de México Hugo Roberto Pérez, se le tenía que dar espacio en la conferencia matutina y fue para el efecto que el presidente de la República lo realice.

Tras más de una hora de que tocó la puerta de ingreso de los medios de comunicación a Palacio Nacional, la legisladora reprochó que no todos son “corcholatas” del presidente y se asumió como quienes tienen dignidad y no se dejan aplastar por su poder, también dijo que ella es parte del pueblo que manda, el que quita y el que pone. “Lamentablemente tendré que dejar para otro día lo que tenía que decirle de frente al primer mandatario (…) Que quede claro, la ley sí es la ley”.

También lamentó que el presidente ignore una orden judicial “y que no cumpla su palabra y se encierre en su palacio, como siempre las puertas de palacio nacional están cerradas a los ciudadanos. No vengo aquí a reclamar o montar un show, yo no vengo a pedirle al presidente ni una pizca de su popularidad, vengo aquí a reclamar respeto a la ley, a los otros poderes, y también respeto a los ciudadanos que no pensamos como él”, leyó cuando le negaron el acceso.

“También es nuestro presidente porque también nosotros somos pueblo y está obligado a escucharnos. Resolver el problema era tan sencillo, el presidente debía reconocer su error y admitir que mintió que yo nunca dije que quería desaparecer el programa de adultos mayores pero no lo hace porque no le gusta la realidad, prefiere sus otros datos”.

La senadora expuso que el presidente aún está a tiempo y si está dispuesto se puede cerrar la historia esta misma semana permitiéndole ejercer el derecho de réplica porque, afirmó, no es un capricho sino un derecho.

“Él presidente se asume como juarista vale la pena recordarle su frase más famosa: entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz y aquí hoy no está respetando mi derecho. Él mismo se desdice primero dijo que si lo ordenaba un juez me daría el espacio, ahora quiere que haga mi propia mañanera, se le olvida o desconoce que cualquier réplica debe ser en el mismo espacio en las condiciones que se provocó. Demostró que su compromiso con la ley y la honra de su palabra solo ha sido un discurso sin valor”, señaló.

Explicó que notificará al juez que no pudo ejercer su derecho de réplica, por lo que esperará los diez días que marca la ley para que le presidente presente su recurso y si no lo hace regresará y en caso de sí hacerlo “seguiré peleando en los tribunales, en el colegiado tres meses más”.

En torno a que el expresidente panista Vicente Fox dijo que acudiría a Palacio a apoyarla, respondió: “Le pedí que no viniera, le pedí a todos los políticos que no vengan porque es un tema muy personal que no necesitamos politizarlo más todavía, es un derecho que tengo por un amparo que gané. Si no abrió pues no abrió, me tuvo miedo, la verdad”.