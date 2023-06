Así respondió Sheinbaum al “buscapiés” de Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Los adversarios políticos están en otro lado, no dentro de la Cuarta Transformación”, declaró la aún jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Y agregó: “Hacia mis compañeros no hay debate. Hay solamente búsqueda de la unidad”.

Sus respuestas fueron en reacción a las declaraciones del excanciller Marcelo Ebrard, en el sentido de que su “Plan B” es invitarla a ser secretaria de Gobernación cuando él gane la Presidencia de la República en el 2024.

“Tengo muy claro que encabezamos la Cuarta Transformación y que, hacia mis compañeros no hay debate. ¡No hay debate!. Hay solamente búsqueda de la unidad. Y ya decidirá el pueblo de México a través de la encuesta quién va a encabezar a nuestro partido”, dijo en conferencia, tras visitar una escuela secundaria en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.

Este lunes 11 el también aspirante a la candidatura presidencial de Morena declaró: “El plan B que tenemos, ¿cuál puede ser?¿Qué invitamos a Claudia a Gobernación?".

Cuestionada sobre esta declaración, la morenista reiteró la posición adoptada desde hace meses frente a los “buscapiés” de Ebrard Casaubón:

“Miren, en todo este periodo no me van a oír nunca hablar mal de mis compañeros. ¡Nunca! Puedo estar de acuerdo o no en lo que digan, pero aquí discutimos ideas, proyecto, soy positiva y, en todo caso, los adversarios políticos están en otro lado, no están dentro de la Cuarta Transformación”.

Sin dar nombres, agregó que “habrá algunos que nos quieran poner entre nosotros a debatir y es natural pues, es parte del trabajo de los medios de comunicación, pero de mi parte, tengo muy claro que encabezamos la Cuarta Transformación”.

Y aclaró: “hacia mis compañeros no hay debate. ¡No hay debate! Hay solamente búsqueda de la unidad y ya decidirá el pueblo de México a través de la encuesta quién va a encabezar a nuestro partido”.