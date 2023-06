Ebrard compartió carta de renuncia para AMLO; esto es lo que dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas el Consejo Político de Morena definió las reglas para contender por la candidatura a la Presidencia, Marcelo Ebrard presentó su renuncia a la cancillería misma que formalizó con una carta enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El excanciller compartió en sus redes sociales la misiva que presentó al presidente López Obrador a quien le participa su intención de dejar el cargo que asumió desde diciembre de 2018 para participar en el proceso interno de selección del candidato presidencial de Morena.

Ebrard manifestó su beneplácito porque, en su sesión del 11 de junio, el Consejo Político de Morena resolvió que los aspirantes deben separarse de su cargo para garantizar equidad en la contienda, y recordó que él mismo propuso esa medida desde diciembre del 2022 “como una de las condiciones necesarias para asegurar igualdad y transparencia”.

“Por ello, me permito presentar a usted mi renuncia como Secretario de Relaciones Exteriores a partir de esta fecha, a fin de proceder a registrarme conforme se ha dispuesto en la convocatoria respectiva”, añadió.

Ebrard agradeció “profundamente” a López Obrador por haberle brindado su confianza y afecto a lo largo de los cinco años en los que formó parte de su gabinete.

Durante ese tiempo, reconoció, existieron ocasiones en que el trabajo “fue arduo e incluso complejo”, para hacer valer los intereses mexicanos y para hacer frente a la pandemia del covid-19.

En su carta de renuncia, luego de resaltar que hoy México cuenta con “prestigio y capacidad de acción propia” y participa “exitosamente” en todos los foros internacionales, Ebrard mencionó que entregó al presidente un anexo con un resumen de la situación actual de México en el mundo, así como de los logros de la política exterior del gobierno.

En particular destacó la protección de los mexicanos en el exterior y la “eficaz acción” llevada a cabo para proveer de vacunas, insumos y equipos indispensables al sistema de salud para hacer frente a la pandemia del covid-19.

Han sido cinco años maravillosos e inolvidables. Muchas gracias por su apoyo y confianza.

"Me dedicaré a partir de hoy a otra muy importante labor que es la de defender la Cuarta Transformación y ver por su permanencia y consolidación en los años por venir. Seguimos en la misma causa, de modo que no me despido, sino solo le digo hasta pronto. Le deseo muchos éxitos en bien de México”, cerró Ebrard.