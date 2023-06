No es prohibición, sino sugerencia, que "corcholatas" eviten hablar con medios reaccionarios: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– “Prohibido prohibir” respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el lineamiento aprobado por el Consejo Nacional de Morena en torno a no participar en medios que ubica como “reaccionarios”, contrarios a su gobierno.

“Sí, está prohibido prohibir. ‘Evitarán’, evita, si puedes”, declaró y expuso que tampoco es obligatorio; “sin embargo, está más que demostrado que la mayoría de los medios de información o llamados de información son de manipulación y están al servicio de la oligarquía”, señaló.

El mandatario federal agregó que “cuando se lucha por una transformación, independientemente de lo informativo, también se asume una postura. Era periodismo lo que hacían los Flores Magón y era periodismo lo que hacían los de El Debate, que defendían a Porfirio Díaz. Pero, bueno, los que luchaban en contra del porfiriato pues veían a El Debate o el llamado Imparcial como medios reaccionarios, que lo eran”.

Aseguró que no es cierto que haya medios independientes en México, aunque puede haber algunas excepciones, pero la mayoría, dijo, tiene partido, defiende intereses y tienen una actitud política reaccionaria.

“Está bien que quienes luchamos por la transformación, que es luchar por el pueblo, para que no sigan oprimiendo al pueblo, para que no sigan humillando al pueblo, también podamos defendernos y decir: ¿por qué vas a ir allá, si esos están en contra del proyecto de transformación? No en contra del presidente, no en contra del candidato, no en contra del partido, en contra del pueblo”, dijo.

López Obrador comentó que quieren que no haya simulación; pero cada quien es libre y “el que quiera ir con Loret de Mola que vaya, nada más con cierta precaución”.