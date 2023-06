Rosa Icela Rodríguez rechazó dos propuestas y decidió seguir en la Secretaría de Seguridad: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, tuvo propuestas muy tentadoras para dejar el cargo, pero las rechazó porque “supo entender que es un proceso y ya vendrán otros tiempos”.

Rodríguez confirmó que se queda en la dependencia que encabeza y aunque no dio detalles sobre cuáles fueron los cambios que le pusieron en la mesa, afirmó: “Ya dije que me quedo en seguridad y Protección Ciudadana, aquí seguiré sirviendo a los mexicanos”, es decir que no se irá a la Secretaría de Gobernación ni a una candidatura a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La funcionaria detalló que tuvo dos propuestas “y yo le pedí (al presidente) que por favor me permitiera seguir formando parte del gabinete que él encabeza. Un gabinete histórico que tiene mucho trabajo y que trabaja para el mejor presidente que hemos tenido en los últimos tiempos”.

Sugirió que la oferta la hizo el mandatario federal: “Así que él me propuso, me hicieron otra propuesta y dije: ¿me permite seguir en su gabinete? Y creo que acepto. ¿Presidente?”.

Después de indicar que continuará en la estrategia de seguridad a la par de los integrantes de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador le aplaudió.

“Estaba tentador lo otro, pero le agradezco mucho y así porque nos ayuda muchísimo Rosa Icela. Todos estamos de acuerdo, es el gabinete de seguridad que todos los días nos reunimos para enfrentar el flagelo en la violencia y vamos bien, y con ella es una garantía. Yo le agradezco mucho, mucho, porque supo entender que es un proceso y ya vendrán otros tiempos”.

El mandatario federal insistió en que la marcha de sus obras no se afecta con los cambios que se den, porque hay encargos específicos con funcionarios encargados únicamente de esa labor.

“No perjudica la marcha del gobierno, además vamos a sustituir en los casos en que vayan a participar como candidatos, por mujeres hombres con convicción, con principio. No va a haber ningún problema, también tiene derecho a participar. A Rosa Icela le dije, ya ves que yo siempre digo lo que pienso, tuvo dos propuestas y le dije, como dicen allá por mi pueblo, vas a querer o no vas a querer”.