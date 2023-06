AMLO admite que intentó convencer a cinco ministros para aval de la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Para lograr los votos necesarios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional lograra la constitucionalidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que buscó convencer a cinco ministros que consideraba a favor de su administración por proponerlos (en cuatro casos) para el cargo.

Para que la nueva corporación no cayera en manos de personajes como García Luna y “se echara a perder”, al enterarse del recurso de inconstitucionalidad “yo dije ahora sí me voy a meter porque esto es importantísimo y hablo con cinco (ministros), con los cuatro que de alguna u otra manera yo propuse y con el que ya estaba para garantizar los cuatro votos”.

Habló, dijo, uno por uno, “no saben lo que me costó porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene y hablé con los cinco pues con dos no pude. -¿Con quién?, se le preguntó. -No pues ya se lo dejo de tarea a ustedes, quieren toda. No pude, no me dijeron que no ahí: ´Sí, cómo no´, así de manera muy hipócrita”.

El gobierno necesitaba cuatro votos de su lado y al final, reprochó el presidente, se quedaron con tres y con eso se perdió el propósito de que la Guardia dependiera de la Sedena.

“Cuando se dieron cuenta ya querían que entrara en vigor en un año, querían negociación, todavía la presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Icela: ´Oye, cómo vas a estar tú en contra si a ti te va a tocar manejar la Guardia Nacional, si tú sales ganando´. Rosa Icela le contestó: ´No, si es que no es un asunto mío, tiene que ver con el buen funcionamiento de la seguridad, pero la señora tentándola (…) Y luego ´no vamos a buscar la forma para que el cambio se dé en uno o dos años hasta que termine el gobierno´. No, no queremos componendas, ese tipo de acuerdos”, reprochó.

Abordó el tema al dar su opinión sobre la labor de las y los ministros que propuso en su administración, primero comentó: “No hay que decepcionarse lo único que hay que tener muy presente es que la lealtad debe ser siempre al pueblo y al proyecto de transformación y a las causas justas, la lealtad entre hombres mujeres muchas veces es servilismo, abyección”.

A su llegada, dijo, tuvo que resolver el tema de elegir a ministros pero que no se convirtiera en moneda de cambio como sucedió con el PRIAN, que entre ellos se entregaron el Poder Judicial completo: jueces, magistrados y ministros, que por mucho tiempo fueron “muchos abogados sin convicciones, sin principios buscando siempre la justificación en normas legales y dándole la espalda a la justicia”, para favorecer a un grupo.

El presidente recordó que a su llegada había uno de los 11 ministros que simpatizaba con él “y en la campaña, claro, no abiertamente, sino que me mandó decir que él simpatizaba con nosotros y hacía falta una transformación en México y que yo contaba con él si ganábamos. Hice las cuentas y me tocaba proponer a tres y renunció Medina Mora”.

Con sus propuestas más el que refirió (Arturo Zaldívar), aunque le faltarían votos en la Corte para sus propuestas, consideró que “para 11, con seis se podía iniciar un proceso de renovación al interior del Poder Judicial que lo requiere, urge una depuración, purificación en el Poder Judicial”.

Dijo que fueron cinco “los que tenían relación conmigo y también propusimos creo que tres para la Judicatura”, de la cual insistió “no ha servido para nada porque no hay ningún juez, magistrado o ministro enjuiciado” por malas prácticas.

De la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena el presidente afirmó que fue una de las preocupaciones que más le interesaba resolver porque fue impugnada con la excusa del militarismo, “imagínense quienes reprimieron, torturaban, masacraban y desaparecían, de repente les preocupa el militarismo y se convierten en los derechos humanos, por eso son unos reverendos hipócritas además de corruptos”, señaló.

El mandatario federal reconoció que le preocupó mucho el recurso de inconstitucionalidad porque a su gobierno le ha costado mucho crear la Guardia Nacional con los 115 mil elementos que ya están formados y la creación de 300 cuarteles y con vigilancia en casi todo el territorio nacional, con más de 70 por ciento de aprobación a la nueva corporación.