A los consejeros del INE no les diré qué hacer, pero que actúen democráticamente: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) les pidió que hagan realidad la democracia, no simulen y actúen con independencia, pero no para favorecer a un grupo oligarca.

“Ayer que recibí a las consejeras del INE conversamos muy bien y el propósito es hacer realidad la democracia, que se establezca una auténtica democracia en el país, que no se simule, que no se utilice la democracia como pantalla y que tengamos en realidad una oligarquía y que el pueblo no exista. Ahora no, hablo de un empoderamiento del pueblo”, dijo.

La nueva etapa que espera que se dé con el INE, consideró, podría lograr que la democracia se establezca en México para siempre. “Nunca más 'krátos', poder, sin 'demos', pueblo”.

Entre los comentarios que les hizo estuvo que “yo no les voy a estar diciendo qué van a hacer, ustedes son independientes, autónomos, nada más que actúen de manera democrática y no se conviertan en empleados de oligarcas como era antes el INE, al servicio de Claudio X. González y de toda esa minoría corrupta y rapaz. Actúen con independencia”.

El presidente consideró que quienes no quieren esos cambios, entre personajes de la oposición, “están muy molestos, pero tienen que entender que estamos viviendo una etapa nueva, en muchos casos, yo diría que en casi todos, es hasta para beneficio de ellos mismos, nada más que están obnubilados, los entiendo, nada más que ellos tenían el privilegio de mandar y de robar, están en el desconcierto”.