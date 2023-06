AMLO advierte a agricultores de Sinaloa: "Nuestro gobierno no permite chantajes"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no van a ceder a los amagos de las organizaciones que tomaron el aeropuerto de Culiacán, Sinaloa y aunque impidan las operaciones no entrará la policía y les dijo: “Que se queden ahí, pero no vamos a dejarnos chantajear por corruptos”.

Esta postura es contraria a la del gobernador sinaloense, Rubén Rocha, quien llamó a los agricultores mejor ocupen bodegas e instalaciones de empresas privadas como Minsa, Gruma y Cargill.

López Obrador afirmó que estas protestas son alentadas por sus adversarios y son parte de un partido político y una organización de productores “de élite que eran los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios”.

Detalló que en el caso de maíz, del trigo harinero y se les está comprando a precio de garantía, además de la entrega de fertilizantes gratuitos y los inconformes son quienes se quedaban con los subsidios y son quienes más hectáreas tienen para sembrar, por lo que, dijo, no precisamente son ejidatarios o campesinos sino grandes empresarios.

El presidente confirmó que los precios de garantían se quedarán como están y no aumentarán.

“Ahora bajan los precios y nosotros en vez de bajar el precio de garantía lo mantuvimos pero los grandes productores acostumbrados al subsidio quieren que se les subsidie a ellos y esto no es posible”, indicó.

Dijo que por ejemplo el maíz lo pagan a 7 mil pesos la tonelada y se comprometió a comprar 1 millón 500 mil toneladas a ese precio.

“Son empresarios de altos vuelos y políticos, politiqueros, toman el aeropuerto de Culiacán, por cierto no muchos porque la gente se da cuenta. Son como 200 cierran el aeropuerto hasta que no tenga un aumento en el precio de garantía y sea para todos no vamos a ceder aunque tengan el aeropuerto y para su tranquilidad no vamos a usar la fuerza pública”, aseguró.

El presiente agregó que lamenta las afectaciones a usuarios del Metro pero insistió en que se trata de chantajes de quienes están acostumbrados a la corrupción.

Sobre el llamado del gobernador Rubén Rocha el mandatario federal indicó que no es una medida que resuelva, “deben entender que se les ha ayudado, se les va a seguir ayudando pero aquí están metidos los del bloque conservador. No puedo mencionar partido pero los tengo bien fildeados”.

Ese tipo de actos, señaló, es una forma de desesperación “para afectar la transformación del país”, por lo que consideró que es una provocación, propaganda y publicidad.

Dijo que antes “cómo el presiente era corrupto, los secretarios eran corruptos y todos corruptos todo era chantaje nada más que no se debe olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo”.

También reprochó que “hay muchos monopolios: el del maíz, dos empresas tienen el control del 90% de la comercialización de la harina de maíz en un país donde el maíz es el alimento básico, sin maíz no hay país; la carne, tres grandes; el pescado como cinco; el huevo, como diez”.

De algunos de quienes se manifiestan crítico que “hay otros que se ponen sombrero, camisas de cuadros, sus botas, sus cinturones piteados, líderes nylon y ahí andan”.