AMLO da espaldarazo a Martí Batres para suceder a Claudia Sheinbaum en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el visto bueno a Martí Batres como el nuevo encargado de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, una vez que lo apruebe el Congreso capitalino, por considerarlo honesto, con principios, ideales y que “viene de una familia que ha luchado siempre por la justicia, su papá, toda su familia y con experiencia”.

Recordó que él fue el primer presidente de Morena; y el segundo, Batres, “pero además pues conoce muy bien la problemática en la Ciudad de México, va a darle continuidad al proceso iniciado en la Ciudad de México, eso es una garantía porque no cualquiera, la ciudad tiene sus dificultades, hay que estar pendiente”.

El presidente expuso que al despedirse de la jefatura de gobierno agradeció “a la suerte, al creador, a la gente, que no tuve temblores en mi tiempo, choque de trenes, un accidente en el tren de Xochimilco a Tasqueña, tren ligero, no tuve motines, imagínense en ese entonces, no sé cuántos ahora, pero eran como 24 o 25 mil reclusos tuvimos que hacer en ese entonces dos reclusorios nuevos porque había hacinamiento”.

Dijo que la violencia fue otro de los asuntos que se logró una reducción. “De cinco asesinatos diarios en promedio a dos en la gran Ciudad de México, es un gran avance, pero todo eso requiere de estar velando, aquí sí gobernar es velar, o sea no cualquiera, no, es muy complicado, muy difícil”.

Consideró que Batres Guadarrama “tiene capacidad para eso y le deseo que le vaya muy bien, bueno creo que falta todavía la asamblea, a ver si lo apoyan porque sí es buen gobernante. Además, lo que se necesita es que podamos vivir en paz y seguros y que quien gobierne esté al servicio de la gente y del pueblo”.