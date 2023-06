Es buena noticia que Corte de Florida negara amparo a García Luna en caso de "robo" a México: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es una buena noticia que la Corte de Florida desechó el recurso que presentaron los abogados de Genaro García Luna para frenar la denuncia del gobierno mexicano para recuperar 700 millones de dólares.

“Ayer ya se desechó y sigue el juicio, para eso, para que lo explique mejor vamos a invitar mañana a Pablo Gómez que venga a informar, él tiene más elementos sobre esta denuncia. Son 700 millones de dólares, estamos hablando de departamentos”.

Entre los argumentos de la defensa legal de quien fue secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón “se alegaba que no debía la Fiscalía de Florida intervenir, que no le correspondía, vamos a ver si no hay otra instancia”, indicó esta mañana el mandatario mexicano.

En enero de este año, Proceso dio a conocer una investigación bajo el título: “García Luna ‘robó’ 600 millones de dólares del erario”.

En el reportaje se lee: “En la demanda civil interpuesta en Miami, Florida –inhabilitada por ahora, debido al proceso en Brooklyn–, por el gobierno de México contra García Luna y sus socios de una firma de asesoría en materia de seguridad, se indica que el “robo” supera los 250 millones de dólares”.

Y agrega: “A lo largo de su carrera como servidor público en el gobierno federal, García Luna robó 600 millones de dólares”, dice la pesquisa.

A partir de esta investigación y planteamiento al presidente López Obrador durante la conferencia en Palacio Nacional, el gobierno mexicano dio a conocer el seguimiento para la recuperación de este dinero que robó García Luna y que podría ser reintegrado a la hacienda pública de México.