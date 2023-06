“Es normal”, dice AMLO sobre video del reclamo de Sheinbaum a Durazo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Ante la difusión en redes sociales de un video en el que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reclama a Alfonso Durazo que la recibieron con gritos de “piso parejo”, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió: “No me puedo meter, pero ya es una temporada así como la de calor, ya también es temporada del otro calor y van a estar saliendo cosas, pero todo eso es normal”.

Expuso que lo más importante es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida, que haya piso parejo, “que hagamos historia todos. Que desterremos el dedazo, el tapado, el destape, la cargada, la manipulación en los medios”.

El mandatario federal se quejó de que quienes sacan ganancias durante campañas electorales son los publicistas contratados, en especial los extranjeros, “hay hasta un grupo de mercenarios publicistas internacionales”.

Dijo que son contratados para que recomienden a los candidatos o a quienes aspiran a ganar una elección “arreglarse bien, vestirse bien y estar riéndose, “saludando, pavoneándose y abrazando, cargando, besando niños, todo eso”, también destacó que existe otro grupo a los que llamó “mercenarios especialistas en guerra sucia”.

El presidente puso el ejemplo de lo que sucedió en 2006 con la contratación de un asesor político estadunidense, Dick Morris, “y es el mismo que fue el que echó a andar con publicistas de aquí y con el cuñado de Calderón, Hildebrando Zavala, que tenía una empresa que asesoró para el conteo de votos, pasó el tiempo y las acciones de esa empresa las compró Carlos Slim en algunos millones, ya cuando Calderón estaba ostentando la Presidencia… Morris y (Antonio Solá) fueron los que acuñaron la frase de que yo era un peligro para México, y ese mismo lo contrataron los del Partido Republicano”.

Este miércoles se difundió el video de lo que sucedió durante el Consejo Nacional de Morena el domingo 11 de junio, evento que fue a puerta cerrada y en el que se pidió no utilizar el celular. El momento fue cuando Sheinbaum se acerca a Durazo a reclamar que fue recibida con gritos de simpatizantes del otro aspirante a la Presidencia en 2024, Marcelo Ebrard, hasta el interior del hotel donde fue el evento. Expresó “ya me cansé” y “nada más me recibieron a mí (…) no se vale”, a lo cual el también gobernador de Sonora respondió: “No hay acuerdo”, según lo relatado por el petista Gerardo Fernández Noroña.