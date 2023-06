Adán Augusto rechaza financiamiento de Morena para su campaña; pide destinarlo a dos comunidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Apenas el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció un financiamiento de cinco millones de pesos para viáticos durante las campañas de cada uno de los cuatro aspirantes presidenciales, el exscretario de Gobernación, Adán Augusto López, lo rechazó.

De acuerdo con el dirigente morenista el financiamiento será exclusivamente para viáticos, transporte, alimentación, hospedaje, y para financiar logística de eventos, pero el tabasqueño aseveró que cubrirá los gastos con recursos propios.

El extitular de Segob dijo que enviará a la dirigencia de Morena un documento en el que pedirá que este monto se destine a centros de salud y comunidades de alta marginación de Metlatónoc, en Guerrero, y Huayacocotla, en Veracruz.

“Vamos a ir un encuentro con los ciudadanos de este país como lo hemos hecho, con nuestros propios recursos que el ejercicio de nuestra profesión nos ha permitido ahorrar a lo largo de esta vida”, dijo.

Adán Augusto López anunció también que solicitará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que haga totalmente pública su declaración patrimonial y de Intereses tras renunciar al cargo para contender por la candidatura presidencial de Morena.

Hizo énfasis en que cuando fue gobernador de Tabasco fue el primer mandatario estatal que presentó íntegra su declaración patrimonial, cuando inició y cuando se separó del cargo.

“Voy a hacer algo que no se acostumbra porque yo no me había dado cuenta, he presentado mi declaración patrimonial, pero resulta que en automático el sistema no publica la totalidad de la declaración patrimonial de los servidores públicos”, comentó.