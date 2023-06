Fernández Noroña se inscribe en el proceso de Morena; “voy a ser la gran sorpresa”, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado con licencia del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, presentó su registró este viernes ante la mesa directiva del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para ser el coordinador nacional de Defensa de la Transformación.

El legislador se presentó en el Hotel Courtyard de Avenida Revolución para presentar su registro al cargo partidista que le podría dar la oportunidad de ser candidato presidencial en 2024 por la coalición Juntos Hacemos Historia, formada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Según el diputado con licencia, el PT los apoyará con 5 millones de pesos para sus recorridos por el país durante los siguientes dos meses, que iniciarán este lunes en Oaxaca.

“Yo creo que voy a ser la gran sorpresa, yo creo que están subestimándome y mientras me subestimen, yo se los agradezco, porque puedo caminar con mayor tranquilidad; reitero, ya que vean cómo están las cosas, me va a empezar a llover, nomás que, en mi caso, por más que le busquen, de lo único que me pueden acusar es empobrecimiento explicable”, sentenció Noroña durante la conferencia a medios.

Al hablar del dinero que le dará el PT para su campaña, @fernandeznorona consideró que no podrá quejare de piso parejo. Alberto Anaya “me salvó, porque miren, (Morena y PT) somos hermanitos, pero yo también digo que Caín y Abel también eran hermanitos”. Video: Eduardo Miranda pic.twitter.com/Jez6j5wgaj — Proceso (@proceso) June 17, 2023

Reconoció además que es normal que haya tensión entre los aspirantes, sin embargo, expresó para ellos su respeto, aprecio y consideración a pesar de que, asegura, han tenido distintas plataformas para luchar por la candidatura presidencial:

“Todos los obstáculos hemos tenido que superar, siempre a contracorriente, desde la posición política más modesta. Es un honor ser representante de la nación, pero no se compara con las plataformas que mis compañeras y compañeros han tenido, pero aquí estamos, muy contento, honrado y agradecido con el PT, con Alberto Anaya, con mis compañeros de la dirección general, con mis compañeros diputados, de equipo de trabajo, y quiero comentar sin más preámbulos, que este trabajo que vamos a realizar se haga de manera austera”.

La propuesta fue formalizada por el dirigente del PT, Alberto Anaya, quien dijo que la encuesta que habrá de realizarse a principios de septiembre y finales de agosto “tiene como propósito que se resuelva quién va a ser el abanderado que coordina la cuarta transformación. Nuestro partido formaliza la propuesta de Gerardo Gómez Noroña. Es nuestra propuesta oficial como PT, así se acordó por la diligencia nacional y venimos a formalizarla”.

El dirigente de Morena, Mario Delgado, aseguró que el registro significa que su partido y el PT siguen siendo hermanos: “Como buenos hermanos recibimos a nuestro querido profesor, dirigente, maestro de todos y todas las que estamos aquí, Alberto Anaya, gracias porque nos acaba de ratificar que la propuesta que hace el PT a la invitación que hizo el Consejo Nacional de Morena para participar en la encuesta, para seleccionar al coordinador y coordinadora es el compañero Gerardo Noroña, al que le damos la bienvenida”.

Delgado añadió que: "El día de ayer, el comité de Morena decidió plantear una solución para el tema del financiamiento. Que sea imparcial, democrático, de piso parejo, que sea transparente, para salvaguardar la decisión del pueblo de México".

La Comisión de Quejas del INE estableció medidas cautelares sobre el proceso interno de Morena en una sesión donde se abordaron temas sobre las denuncias de Movimiento Ciudadano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Noroña no pasó por alto a sus simpatizantes

Fernández Noroña ha manifestado en el pasado que es quien tiene mayor antigüedad en la lucha social de la izquierda, más que cualquiera de sus compañeros y compañeras. Ante ese panorama, no dejó escapar la oportunidad de convocar en sus cuentas de redes sociales a sus seguidores, para que lo acompañaran en su registro.

Sus partidarios lo esperaron en las puertas del Hotel Courtyard con pancartas en las que se puede ver la cara del funcionario y los hashtags #NoroñaEsPueblo y #NoroñaElSiguiente.

El legislador ha declarado anteriormente que quién gane la candidatura de Morena será quien se quede con la Presidencia: “Quien gane la candidatura va a ser presidente, de ese tamaño es, sin subestimar a la oposición, sin ponernos arrogantes, sin que pensemos que todo está resuelto, va a ser muy duro, es natural, es la disputa por el poder”.