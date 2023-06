Se van porque son los mejores no por ineficientes: AMLO al confirmar la renuncia de Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la renuncia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró si se van del gabinete en estos tiempos no es por ineficientes sino “porque son los mejores”.

El mandatario federal dijo que la renuncia de López Hernández, que le presentó este jueves, se da “en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en el proceso, en este caso, para ser coordinadores de la transformación de México (…) he venido siendo reconocido como el dirigente de un movimiento de transformación en el que participamos millones de mexicanos desde hace muchos años”.

Recordó a las y los precursores que “se nos adelantaron varias mujeres, hombres… y nosotros consideramos el ideal de la transformación de México y a mí me tocó esa conducción como uno más de millones de ciudadanos que participaron”.

Dijo que aun cuando le queda un año y tres meses para retirarse, “debe continuar porque hay que terminar de arrancar de raíz el régimen corrupto. Hay que consumar la obra de transformación”, de la que, afirmó, le tocó sentar las bases, “pero hay que darle continuidad”.

El presidente insistió en hablar de tener continuidad con cambio y entregará no sólo la presidencia sino la conducción del “movimiento de transformación”, por lo que entregará la estafeta a quien gane la encuesta interna de Morena, con vista a la candidatura presidencial para 2024.

“Para que un hombre o mujer del movimiento, de acuerdo a un procedimiento que decidieron, sea el que me sustituya como coordinador, como dirigente del movimiento de transformación. Por eso ayer Adán renunció porque va a buscar ser el sustituto, el relevo”.

A este procedimiento se sumaron Marcelo Ebrard quien pidió separación del cargo de secretario de Relaciones Exteriores, Claudia Sheinbaum a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y de Ricardo Monreal al Senado.

“Ya sabemos muy bien lo que se tiene que seguir haciendo en México (…) no dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso en el combate a la corrupción.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que la única posibilidad de lograr el renacimiento de México estaba en iniciar una transformación profunda, pacífica pero radical, es decir para arrancar de raíz las malas prácticas.

Reprochó que “siempre hay grupos que se resisten a los cambios (…) Pueden tratar de simular que no les gusta como hablo, que somos como no sé qué país, que es una dictadura, que estaríamos mejor con los que no ganaron. Que no somos feministas, que queremos militarizar al país, pero en la esencia lo que quieren es regresar por sus fueros, quieren seguir robando; cuando ya deberían dedicarse a otras actividades, a pasear a divertirse porque les fue muy bien”.