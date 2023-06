Salomón Chertorivski busca ser candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de gobierno en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El diputado Salomón Chertorivski oficializó su aspiración como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

En un evento del partido, reiteró su rechazo al PRI y aclaró que tampoco se aliará con Morena, enfatizando la intención de su movimiento de cambiar la realidad de la ciudad.

Por su parte, Dante Delgado, coordinador nacional de MC, anunció que el candidato presidencial del partido estará listo para el 5 de diciembre. En una reunión del Consejo Nacional que se llevará a cabo el 14 de julio, se definirá el calendario de actividades y las reglas de operación para las candidaturas a gubernaturas, presidencias municipales, diputados locales y senadores.

Delgado descartó nuevamente la posibilidad de formar alianzas en las elecciones de 2024 y expresó su desacuerdo con la forma en que otros partidos políticos, como Morena, han actuado sin consultar a sus órganos de dirección.

Ya les he dicho que nosotros no nos vamos a subir al Titanic. No es posible imaginar que al otro día de haber tenido la derrota en el Estado de México sin haber consultado con sus órganos de dirección, sin haber realizado el mínimo ejercicio reflexivo, salgan a anunciar que van adelante como si nada hubiera pasado, y pasó mucho”, dijo.