Gutiérrez Müller explota contra Francisco Céspedes por criticar a AMLO: "México te ha dado todo"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Luego de que el cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes deseó la muerte del presidente Andrés Manuel López Obrador por invitar al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel a los festejos patrios del año pasado, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario salió en su defensa y explotó conta el músico.

La señora Beatriz Gutiérrez Müller (@BeatrizGMuller ) está muy molesta por las palabras de Francisco Céspedes.



Nunca la he leído enojado por los más de 3,000 niños que asesino el gobierno de su esposo @lopezobrador_ por dejarlos sin medicamentos. @MauricioCollado pic.twitter.com/7Un4t9DjMm — José Díaz (@JJDiazMachuca) June 18, 2023

“México te ha dado todo, no lo olvides amigo. Pobre de ti, no te deseo la muerte, sino una vida feliz para que no odies”, reprochó la historiadora.

Gutiérrez Müller destacó que ese “tipo” al que se refiere, “fue elegido por los mexicanos y se le llama Presidente”.

Expresó que el cantautor no debe olvidarse de lo que México le ha dado.

Céspedes le deseó la muerte a López Obrador por haber invitado al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a la celebración del Día de la Independencia en México.