Adán Augusto López promete respeto a ideas políticas en la UdG y rinde homenaje a Raúl Padilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Adán Augusto López acudió a la Universidad de Guadalajara donde se le dio la bienvenida entre gritos de “no estás solo”, pero dirigidos al rector general Ricardo Villanueva Lomelí, por lo que el aspirante a la candidatura presidencial de Morena dirigió un discurso que buscó resarcir los mensajes negativos que ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia las dirigencias de esa casa universitaria, en especial contra el exrector Raúl Padilla.

“Como también se vislumbran ya los tiempos así, nos señalan una mejor relación con las autoridades estatales. Por eso, yo aplaudo la consigna de que el rector no está solo, nunca ha estado solo, y no se trata nada más del actual rector, que es nuestro amigo”, minutos después refirió: “Y que no se acabe nunca la Feria Internacional del Libro de Guadalajara”.

Incluso antes de despedirse, López Hernández hizo una pausa para enfatizar: “Se los digo con toda franqueza, ojalá y haya muchos mexicanos más como Raúl Padilla”.

En octubre de 2021, el presidente López Obrador se lanzó contra Padilla, también presidente de la Feria del Libro de Guadalajara y quien murió en abril de 2023.

“Existen caciques que dominan en las universidades; ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber, y manejan el presupuesto a sus anchas en forma discrecional. Es el caso de varias universidades del país y de personalidades que tienen muchísimo poder. El señor Padilla, de Jalisco, no es rector, pero es el que manda en la Universidad de Guadalajara, para hablar en plata”, dijo el mandatario federal.

Antes, el 13 de noviembre de 2020, el presidente ubicó a Padilla del lado de los conservadores y aseguró que “la Feria del Libro de Guadalajara, las últimas, dedicadas en contra de nosotros, pero no sólo eso, porque traen a Vargas Llosa, ahí Aguilar Camín y todos ellos, Krauze”, y se lanzó contra la entrega del premio Príncipe de Asturias a la Feria del Libro de Guadalajara que fue recibido por Padilla.

“Y me llamó muchísimo la atención un renglón: ‘Debemos de defender al libro del populismo’. Pero es la decadencia, pero no sólo de México, de las universidades, de la intelectualidad, de los que otorgan estos premios. Les dejo de tarea que hagan una investigación desde cuándo manda este señor en la Universidad de Guadalajara”, dijo.

En un tono distinto al del jefe del Ejecutivo y con la búsqueda de votos, el exsecretario de Gobernación aseguró: “Nunca más, nadie perseguido o amenazado por defender sus ideas políticas y menos aquí en Guadalajara, menos contra un integrante de la comunidad universitaria. A eso quise venir esta tarde, a reconocerles a todos y a cada uno de ustedes, a rendirles un homenaje al trabajo, a lo mucho que ustedes le han aportado, no nada más a Jalisco, le han aportado al país”.

Afirmó que no tuvo “el privilegio de conocer” personalmente a Raúl Padilla y solo fue por llamadas, pero destacó que aprovechaba la visita para “rendirle también un homenaje”, enseguida fueron varios segundos de aplausos y concluyó que “más allá de diferencias políticas o ideológicas, primero hay que reconocer que esta universidad pujante, moderna, cercana a la gente se debe a su trabajo, esa es la obra de Raúl Padilla”.

También dijo que gracias a él, pudo adentrarse en la historia de la universidad y saber quién era y qué hacía Raúl Padilla.