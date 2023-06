AMLO rechaza acusaciones contra Ebrard: "Tengo que defender a Marcelo"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–Ante acusaciones contra el exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por una investigación pasada en temas inmobiliarios, en medio de un proceso de selección de candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador dijo que lo defiende porque anteriormente fue sujeto de una persecución política.

Enseguida dijo que se apegará a lo que resulte de “lo que opine la gente”, en referencia a quien resulte vencedor en la encuesta de Morena para elegir a coordinador (a) de la “defensa de la transformación”, antes mencionado como sucesor(a) de López Obrador.

“Yo nada más voy a esperar lo que opine la gente, para dónde va Vicente, para donde va la gente. Voy a ir hacia donde la gente diga, no ha habido tapado, destapado, dedazo, cargada, el presiente no va a imponer a su sucesor como era antes y tengo que buscar que haya equidad”, afirmó.

Aseguró que no conocía de este expediente aun cuando está en los archivos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pero lo defiende no para tomar partido.

“Pero sí sabía que Marcelo fue objeto de una persecución en ese tiempo, por eso es extraño que se haya cancelado un proceso en su contra porque Marcelo era mal visto por el gobierno anterior. Me consta”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo Federal relató que Ebrard Casaubon se mantuvo en “una especie de exilio voluntario porque había una lanzada en contra de él. Se le acosó porque le echaban la culpa de que él había entregado los documentos del Registro Público de la Propiedad sobre la famosa casa blanca y a partir de ahí lo empezaron a hostigar”.

Dijo que ese contexto es necesario para entender lo que sucede en torno a esas publicaciones en esta temporada electoral.

“No puede haber texto sin contexto no puede haber una denuncia sin estos elementos y más en esta temporada en que se va a decidir sobre quién va a ser coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación”.

Aunque dijo que se debe seguir investigando llamó a que no le haba ese tipo de planteamientos para que él no se pronuncie en favor o en contra de algún aspirante presidencial.

“Les pediría de manera muy respetuosa, afectuosa, que no se traten estos temas o que me lleven a tratar estos asuntos porque voy a contestar y ustedes son libres peor si no quiero participar y que se sienta que estoy a favor o en contra Tengo que mantener el equilibrio, estoy obligado a eso”, apuntó.