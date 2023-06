Estos fueron los principales temas de la conferencia mañanera de AMLO del 19 de junio (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).–El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó su conferencia matutina desde Palacio Nacional. Estos fueron los principales temas de los que habló el mandatario.

-López Obrador respondió al cantautor Francisco Céspedes, quien le deseó la muerte luego de expresar su desacuerdo por la invitación a Miguel Díaz-Canel en las celebraciones patrias en México. “No debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte y les pido a todos que se respete su punto de vista aun cuando sea extremo”.

-Aseguró que México no solo no permitirá el uso de maíz transgénico para consumo humano, en respuesta a consultas de Estados Unidos y Canadá que podrían llevar a páneles, también esta semana firmará un acuerdo para que en las tortillerías solo se use el maíz blanco y no transgénico, a la par de aranceles por importación. .

-Luisa María Alcalde será la secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán Augusto López que dejó el cargo porque “está en un asunto”, es decir va a buscar la candidatura presidencial de Morena.