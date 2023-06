Las tortillerías no podrán usar maíz transgénico, sólo el blanco mexicano: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no sólo no permitirá el uso de maíz transgénico para consumo humano, en respuesta a consultas de Estados Unidos y Canadá que podrían llevar a paneles, también esta semana firmará un acuerdo para que en las tortillerías sólo se use el maíz blanco y no transgénico, a la par de aranceles por importación.

Expuso que diseñan la aplicación de aranceles a países que no tienen tratado con México, que no es el caso de los incluidos en el Tratado Comercial de América del Norte.

Dijo que el objetivo es que sólo se use maíz mexicano en todos los niveles, desde los grandes productores que puedan vender su materia, como los que están a nivel de venta al consumidor final.

El mandatario mexicano aseguró que buscan manejar la información de que sólo se importa el maíz blanco, “pero resulta que también es transgénico” y de lo cual, afirmó, existen pruebas.

En torno a las consultas interpuestas por países de América del Norte, el presidente dijo: “No hay que tenerle miedo a las controversias”, sobre todo si lo que se busca es fortalecer nuestras relaciones económicas comerciales.

En la edición 2433 de Proceso se publica un reportaje en el que se informa la solicitud de estas consultas y a decir de Héctor Salazar, expresidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México, “el gobierno de México no tiene elementos porque en un principio se está hablando de un producto que tiene 20 años ingresando a México, también de que carece de fundamentos científicos.

Sin embargo, el presidente López Obrador argumentó que México se mantiene en la postura de que se haga un estudio conjunto con agencias de análisis de los tres países para determinar si el maíz transgénico ocasiona daños a la salud.

“Es sencillo, vamos a poner de acuerdo nuestras agencias de salud, trabajar conjuntamente en investigación y ya sabemos si es dañino o no es dañino y no especulamos”, enfatizó.

López Obrador afirmó que su administración ha tratado de convencer a las de los países vecinos, “pero hay muchos intereses, es que hagamos conjuntamente un estudio para saber a ciencia cierta si es transgénico y si es bueno para la salud”.

Hasta ahora, dijo, “no han querido aceptar porque supuestamente tienen dictámenes de premios Nobel de Biología y hay mucho apoyo a centros de investigación y de más”, pero afirmó que en su gobierno “no permitimos el uso de maíz transgénico para consumo humano. Sí hay esta consulta, estamos explicándoles cuál es nuestra postura”.

Habló del plazo que se amplió para el uso del maíz transgénico, “aunque les molesta mucho que se les diga transgénico. Uno de los reclamos que hacen, porque no es para presumir que la mañanera llega lejos, no les gusta que hable del transgénico: El maíz amarillo solo para alimento de cerdos, pollo, para forraje”.

El periodo se permitió por la cantidad de cosecha y producción. “Dijimos adelante dos años; sin embargo, se sigue insistiendo que se pueda usar el maíz amarillo en consumo humano y no lo vamos a permitir”, sobre todo porque México tiene maíz de semillas criollas sin transgénico “y somos autosuficientes”, aunque en lo que menos producción tiene México es en el maíz amarillo.