“No siento ningún agravio” por comentario de Francisco Céspedes; “la derecha anda corajuda”: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al cantautor Francisco Céspedes, quien le deseó la muerte luego de expresar su desacuerdo por la invitación a Miguel Díaz-Canel a las celebraciones patrias en México. “No debemos desearle mal a nadie y que yo no siento ningún agravio de su parte, y les pido a todos que se respete su punto de vista, aun cuando sea extremo”.

El mandatario federal tomó la iniciativa de abordar el tema al final de la conferencia en Palacio Nacional, “no es con afán propagandístico”, pero pidió que se reprodujera el video.

“No quiero que se agreda a nadie”, pero justificó que “así como hay gente que no me quiere, hay gente que me quiere mucho. Cuando me faltan al respeto la gente se molesta, así son estas cosas y más cuando se está llevando a cabo un proceso de transformación”.

No parafraseó a Céspedes, sólo comentó que “no estaba de acuerdo conmigo. Me deseó que me fuera mal (…) Yo no soy partidario de la ley del talión, entre otras cosas porque si es ojo por ojo y diente por diente nos quedaríamos tuertos y chimuelos. Estoy a favor de lo que se escribió desde antes y con el nuevo testamento de no responder a la violencia”.

Aunque llamó a no responder con agresiones, enseguida dijo: “Entender que andan de mal humor los de la derecha en México y todo el mundo. La derecha anda corajuda. Nosotros andamos felices, feliz, feliz, feliz. Entender esa circunstancia. No se puede ser feliz sólo pensando en lo material. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo”.

Este fin de semana se difundió un video en el que el cantautor de origen cubano expresó en una entrevista: “Cuando uno viene a un país que tiene mucha necesidad, cuando hay un presidente que invita el 16 de septiembre a un dictador cubano y lo pone encima de los…, no sé o sea, tú puedes invitar a cualquier presidente, pero no ponerlo como el máximo, porque por eso entonces me cae muy mal ese tipo y ojalá que se muera”.