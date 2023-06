Pide Manuel Velasco que lo tomen en cuenta para un hipotético gobierno de coalición

TOLUCA, Edomex (apro).– Desde el Estado de México el senador con licencia del Partido Verde Manuel Velasco se pronunció por construir un gobierno de coalición que incluya a quienes apoyen el proyecto de la 4T, al iniciar su recorrido en busca de convertirse en el coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el país, para la postre ser el candidato presidencial.

En tanto, el diputado local Daniel Sibaja solicitó licencia para promover al excanciller Marcelo Ebrard; pidió que no haya cargada institucional y apeló a que sus compañeros que apoyen a otras “corcholatas” también se separen de sus cargos por congruencia.

En Almoloya de Juárez, Velasco se pronunció por la unidad y por el respaldo a quien resulte coordinador o coordinadora para dar continuidad al proceso de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador ecologista además se pronunció por instaurar un gobierno de coalición con cabida para las fuerzas políticas que apoyen el proyecto de la 4T.

En tanto, Sibaja González apeló que no haya cargadas institucionales ni uso de recursos públicos en la interna, para que se permita a los ciudadanos participar con libertad y sin coacción en la encuesta del 6 de septiembre.

“Las reglas en la democracia son respetar no sólo cuando te toca ganar, sino también cuando te toca perder, en función de eso es que la gente participe y se involucre, que decida quién será el próximo coordinador, que no sea un tema de cargadas o grupos políticos, sino que la gente participe”, enfatizó.

Advierten denuncias

Consideró que a partir de las definiciones del Consejo Nacional de Morena ya hay piso parejo, por lo que los actores políticos: alcaldes, síndicos, regidores, diputados federales o locales que quieran apoyar a alguna de las “corcholatas” deben separarse del cargo, de manera que no haya uso de recursos públicos o cargadas institucionales a favor de uno u otro aspirante.

“El apoyo debe ser individual, no institucional; no poner a trabajadores a respaldar a alguien, no permitir uso de recursos públicos y, si ocurre, voy a denunciarlo, así sean de Morena; son compañeros de partido, pero es ilegal y vamos a ir con las autoridades competentes a decirlo”, advirtió.

El legislador formará parte de la Coordinación de Voluntariado Nacional que promoverá a Ebrard Casaubon, quien considera ha mostrado capacidad para generar las relaciones comerciales que el país necesita, ante una oportunidad histórica con el nearshoring, que es la relocalización de actividades económicas de diversas empresas en la nación para generar materia prima y cadenas de valor agregado.