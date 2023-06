AMLO respalda al gobernador Cuitláhuac García por detención de la jueza Angélica Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Respaldo total expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en el caso de la detención de la jueza Angélica Sánchez porque argumentó que nunca se había dado un caso en el que se diera el plazo de una hora para liberar a un presunto homicida.

El mandatario federal expuso que esta situación genera un riesgo para quienes detuvieron al presunto delincuente. “Y a qué salen si en efecto son gentes dedicadas a la delincuencia, a seguir dañando”.

En su edición 2023, Proceso publicó declaraciones que la jueza en torno a cómo se dio su detención, antes de que de nuevo fuera detenida: “Hasta a su casa en Xalapa llegó vigilancia de la Policía Ministerial. Fue citada el lunes 5 a las 10 de la mañana en el Palacio de Justicia, pero todo fue una trampa, relata. Cuando salió de su casa, unos metros adelante una patrulla le cerró el paso, se bajaron diez policías y a empujones la metieron en una patrulla”, indica el reportaje.

Agrega: “Lo que siguió después lo ha contado para dejar constancia del abuso: "Me incomunicaron, me encapucharon, me llevaron al cuartel San José y ahí me hicieron disparar un arma en dos ocasiones, me obligaron a firmar el Informe Policial Homologado, y me sacaron fotos con armas y drogas; luego me trasladaron a un cuarto en el que había sangre y orines".

A esto el presidente respondió: “Eso lo va a resolver la autoridad, acuérdense que además de la fiscalía está el poder judicial y es independiente, autónomo y nosotros no tenemos nada que ver con el Poder Judicial”.

El presidente agregó que si “hubo maltrato, eso la autoridad correspondiente y para eso está derechos humanos y nosotros no violamos derechos humanos y ya no es el tiempo de gobiernos anteriores que se torturaba, se masacraba”.

En torno a la responsabilidad de quienes llevan a cabo la detención de presuntos delincuentes e hacen una mala integración de las carpetas de investigación, López Obrador dijo: “Puede sancionarse a quienes hacen eso, pero es un pretexto, es una excusa para la corrupción”.

Como una práctica de hace décadas el presidente recordó que es precisamente la justificación que manejan los jueces a la hora de dar las liberaciones.

“Los jueces dicen esto que se integró mal la investigación. Cómo vas a decir que la toma estaba en la calle Morelos 100, domicilio 100 si era 100 bis. Cómo vas a decir que lo detuviste a las 10 de la mañana si eran las 11. Entonces ni siquiera hacen algo para buscar reponer el procedimiento, es la excusa para vámonos”.

Dijo que los jueces no se esfuerzan por dar justicia y en caso de que se tenga una mala integración de carpeta de investigación y se equivoque, se podría solicitar que se lleven pruebas adicionales y explicaciones de por qué se cometen irregularidades en las detenciones, pero no liberar a los presuntos delincuentes.

“Por qué no ayudan, vamos a decir está mal la averiguación, pero estamos hablando de un asunto de un delito grave, estamos hablando de homicidos, cómo se va a utilizar eso de excusa de pretexto nada. Si se le pregunta a un juez, magistrado un ministro salen con eso, pero eso no tiene nada que ver con la justicia . Eso es un encubrimiento, eso es corrupción”.

El mandatario federal dijo que no solo respalda a Cuitláhuac García, sino que su administración hará lo mismo.

“En este caso se presentó una denuncia y lo vamos a seguir haciendo contra los jueces y va a ser la fiscalía, el MP el que va a decidir y luego los jueces y no le hace si por defensa del gremio o complicidad exoneran pero ya nosotros cumplimos, no somos cómplices, no estamos encubriendo ese tipo de cosas porque además son daños mayores a la gente”, dijo.