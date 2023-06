Así respondió Adán Augusto López a las acusaciones de Marko Cortés

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Adán Augusto López respondió al presidente del PAN, Marko Cortés, que no tiene nada de qué avergonzarse por el origen de los recursos que utiliza para sus recorridos por el país, y lo retó a que le demuestre que usa dinero de la Secretaría de Gobernación.

“Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Ahí anda diciendo un señor Cortés, que se cree conquistador, Marko Cortés, dice que nosotros nos llevamos el recurso de la Secretaría de Gobernación para venir con ustedes, el león cree que todos son de su condición, no somos iguales”, dijo en su asamblea en Aguascalientes.

Agregó que no está acostumbrado a ese tipo de actos “por convicción, porque así fuimos educados a ver a los ojos de los mexicanos, hablarles con la verdad, y los reto, desde aquí se los digo, que revise el año y 10 meses que yo estuve al frente de la Secretaría de Gobernación, y que me demuestre que yo utilicé un peso del presupuesto público de viáticos, para pagar comida, hoteles, nada, nosotros trabajamos comprometidos con ustedes”.

López Hernández aseguró que donará el dinero del financiamiento de Morena que rechazó a centros de salud en Metlatónoc, en la montaña de Guerrero, y en Huayacocotla, Veracruz; y desde Aguascalientes sumó Rincón de Romos, que consideró son de los rincones más olvidados del país.

Dijo que tiene que continuar la transformación en todo México y comprometió que habrá obras hidráulicas para que haya agua suficiente para consumo humano y uso industrial, “y el primer lugar que vamos a apoyar sin ninguna duda va a ser aquí en Aguascalientes”.

En esa misma asamblea, López Hernández “destapó” al empresario Arturo Ávila, quien desde abril expresó públicamente el apoyo al aspirante presidencial.

“Saludar y agradecer a un hermano que la vida me ha dado, Arturo Ávila, es una gente excepcional, comprometida. No me va a alcanzar la vida para agradecerle a Arturo y lo voy a venir a apoyar cuantas veces sea necesario, Arturo tiene presente, pero tiene mucho más futuro y lo va a construir junto con todas y con todos ustedes”, dijo a quien anteriormente buscó la gubernatura.