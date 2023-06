Ebrard cuestiona medidas cautelares del INE: Gira “sin propuestas” equivaldría a “visita turística”

CIUDAD DE MÉXICO Apro).- Marcelo Ebrard Casaubón cuestionó hoy las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE) que establecen reglas para los “recorridos nacionales” de los aspirantes a la candidatura de Morena a las elecciones presidenciales de 2024, pues aseveró que una gira “sin propuestas” equivaldría a una “visita turística”.

El pasado viernes 15, el INE determinó una serie de medidas cautelares para regular el proceso de selección interna de Morena: a pesar de ser, en los hechos, una precampaña para determinar la candidatura del partido a las elecciones del año entrante, el proceso no cumple los plazos electorales establecidos en la constitución.

Por ello, el INE ordenó a Morena que obligue a los aspirantes a no pronunciar una serie de palabras y conceptos que implicarían un reconocimiento a que están en precampaña. Así, no pueden mencionar sus aspiraciones presidenciales, ni que sus “recorridos” tienen el objetivo de ser candidatos del partido, y no pueden llamar tampoco a votar por ellos o por alguna persona de Morena.