Mis hijos y mi esposa no se meterán en proceso de Morena para elegir candidato: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la invitación de Marcelo Ebrard a Andrés López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que encabece la Secretaría de la Cuarta Transformación que crearía, el mandatario afirmó que ni él, ni su familia cercana intervendrán en el proceso interno de Morena.

“Mi familia cercana mis hijos, mi esposa Beatriz, no nos metemos en nada en este proceso”, sobre si pedirá a los aspirantes presidenciales que no los mencionen, respondió que cada quien es libre.

“No, somos libres, es que está prohibido prohibir, cada quien puede expresar, peros si se actúan con claridad ya se sabe que nosotros no tenemos favoritos, ni hombres ni mujeres”, aseguró.

Expresó estar muy contento porque quienes participan “son de primera” y no quiere opinar de ninguno de los aspirantes, de quienes constantemente si mencionaba desde hace más de dos años.

“Todos los que están participando merecen nuestro respeto y no va a ser el presidente el que va a decidir porque esa es la auténtica la verdadera democracia”, dijo.

El presidente insistió en que no opinará del proceso interno porque inicia una etapa nueva “sin tapado, sin destapes, sin dedazo, sin acarreos, sin cargada y no tenemos favoritos”.

Pero aseguró que habrá a quien entregará la estafeta porque le ha tocado coordinar los esfuerzos por la transformación del país. “La transformación va a continuar y requiere de dirección, de quien le dé continuidad a quien voy a entregar la

estafeta de transformación”.

“Me retiro, no me quedo como dirigente como líder moral, mucho menos como jefe máximo, Caudillo, cacique, yo termino en septiembre del año próximo y me jubilo”, agregó.