Por petición de EU, Durango colabora con Tamaulipas para combatir brote de meningitis

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A petición del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, la secretaria de Salud de Durango, Irasema Kondo, anunció la colaboración con el gobierno de Tamaulipas en el tratamiento de meningitis, porque entre los infectados hay ciudadanos estadunidenses.

En entrevista con IMER, explicó que, hasta el momento, han enfermado 23 personas y hay una mujer fallecida, por lo que ha enviado medicamentos, pruebas de laboratorio y personal médico.

“Al haber pacientes estadunidenses diagnosticados y tratados, también el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, solicitó esta colaboración, sobre todo con la experiencia clínica que hay con los pacientes de Durango”, añadió.

Hasta el momento, en Durango se han detectado 80 casos de meningitis, enfermedad que tiene una letalidad de 48.8%.

“No, no tenemos casos graves. Tenemos una paciente hospitalizada por una complicación. No se considera grave. Pero pues también sabemos que la evolución de la enfermedad es incierta, pero, bueno, pues afortunadamente no tenemos a nadie ahorita en terapia intensiva o en condiciones graves”, añadió.

El brote de meningitis comenzó entre enero y mayo en las clínicas k3 y River Side de Matamoros, Tamaulipas, derivado de una intervención quirúrgica.

Pero fue hasta el 11 de mayo cuando los CDC notificaron a la Dirección General de Epidemiología de México (DGE) sobre mujeres que se sometieron a operaciones con anestesia espinal en esas clínicas privadas y se infectaron de meningitis causada por hongos patógenos.

El 26 de mayo, las autoridades mexicanas y estadunidenses habían detectado 20 casos y dos muertes por culpa del hongo Fusarium Solani.

En total, 547 personas se realizaron operaciones entre enero y abril de 2023 en esas clínicas, de las cuales 304 viven en México, 237 en Estados Unidos y una en Canadá.

El 13 de mayo, ambas clínicas fueron cerradas. Ese mismo día, el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas emitió una alerta sanitaria por la detección de cinco casos de meningitis en el estado.